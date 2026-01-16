Tigres explora un descarte del América para cubrir una urgencia defensiva

Tigres se ha visto obligado a mover fichas en pleno mercado invernal ante una contingencia que alteró su planificación. La grave lesión de Marco Farfán dejó desprotegido el costado izquierdo, una zona clave para el funcionamiento del equipo de Guido Pizarro, que ahora busca soluciones inmediatas sin margen para esperar.

La directiva felina entiende que el momento exige pragmatismo. Más allá de planes a largo plazo, la prioridad es encontrar un lateral izquierdo de emergencia que pueda competir y sostener el nivel en un calendario exigente. En ese contexto, el nombre de Ralph Orquín comenzó a circular con fuerza en el entorno auriazul.

NECESITAN UN LATERAL 🐯🎯



Los Tigres están en el mercado en busca de un lateral izquierdo.



La necesidad de los de la UANL es debido a que Marco Farfán, quien se había adueñado de la posición, sufrió una fractura en el escafoides del pie derecho; misma que lo llevó a operarse y… pic.twitter.com/tLZ3tg9Zmn — Futbol Total (@futboltotal) January 16, 2026

Orquín, lateral de 23 años perteneciente al América, aparece como una posibilidad realista por su situación deportiva actual. El futbolista no entra en los planes de André Jardine y ha quedado prácticamente borrado de las convocatorias, un escenario que abre la puerta a una salida durante este mismo mercado.

Desde Tigres observan con atención ese contexto. No se trata de una apuesta mediática ni de una contratación estelar, sino de una operación funcional. El club busca cubrir una necesidad específica, con un jugador joven, mexicano y con experiencia reciente en primera división, sin alterar el equilibrio del plantel.

La lesión de Marco Farfán fue el detonante. El lateral se había adueñado de la posición, pero una fractura en el escafoides del pie derecho lo obligó a pasar por el quirófano y lo mantendrá fuera de circulación durante varios meses. La urgencia es real y el calendario no concede pausas.

America v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Por ahora, es importante subrayarlo, no existen sondeos formales ni negociaciones avanzadas con Ralph Orquín. El interés se mantiene en una fase exploratoria, más vinculada al análisis interno que a un movimiento concreto. Tigres evalúa alternativas mientras define el camino más conveniente.

Dentro del club también se revisan opciones internas. Osvaldo Rodríguez sigue siendo una carta disponible, pese a que estuvo cerca de salir, y Fernando Ordoñez, canterano de 24 años, aparece como una solución de corto plazo. Sin embargo, la experiencia sigue siendo un factor determinante.

El futuro de Orquín dependerá de varios factores, pero uno es claro: en el América no tiene espacio. Si Tigres decide avanzar, lo hará desde la urgencia y la necesidad, no desde el lujo. El mercado avanza y los felinos saben que el margen de error es mínimo.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX