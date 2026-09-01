Tigres pierde otro lateral izquierdo por lesión

Tigres recibió una nueva y durísima noticia en medio de los problemas físicos que han golpeado a su plantilla. Francisco Reyes sufrió una rotura del tendón de Aquiles izquierdo, lesión que lo apartará de las canchas por un tiempo indefinido y que deja el sector izquierdo a nivel defensivo roto al cien por ciento.

El defensor felino deberá afrontar un proceso de recuperación largo y complejo, como suele ocurrir con este tipo de lesiones. Reyes será intervenido quirúrgicamente en Guadalajara después del problema sufrido frente a Santos Laguna y, aunque todavía no existe un plazo oficial para su regreso, su ausencia será en exceso prolongada.

¡MALAS NOTICIAS EN TIGRES! 🚨🚨🚨



Francisco Reyes se rompió el Tendón de Aquiles izquierdo y será operadohttps://t.co/VXj1OE9mZv pic.twitter.com/5CuTReqbEZ — MedioTiempo (@mediotiempo) August 31, 2026

La baja de Francisco Reyes representa mucho más que una ausencia aislada para Tigres. El conjunto del norte del país atraviesa una auténtica emergencia en el lateral izquierdo, una zona del campo en la que las lesiones se han acumulado de manera extraordinaria durante las últimas semanas, reduciendo considerablemente las alternativas disponibles.

Antes de perder a Reyes, los felinos ya habían sufrido los problemas físicos de Osvaldo Rodríguez, Marco Farfán, Jesús Angulo y Luis Loroña, este último, incluso en el mismo juego ante Santos. La sucesión de bajas ha golpeado prácticamente todas las opciones contempladas para cubrir ese sector, obligando al cuerpo técnico a buscar soluciones en las academias del club.

Tigres UANL v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La situación resulta especialmente delicada porque Tigres deberá continuar compitiendo mientras recupera efectivos en una posición que prácticamente se ha quedado sin especialistas disponibles. Víctor Manuel Vucetich tendrá que limitarse al uso de juveniles hasta nuevo aviso.

En el caso de Reyes, la prioridad absoluta será completar satisfactoriamente la intervención y comenzar posteriormente las diferentes etapas de rehabilitación. Una rotura del tendón de Aquiles exige cautela y paciencia, forzar el retorno podría dejar un daño mayor en el mediano o largo plazo.

Así, Tigres suma a Francisco Reyes a una enfermería que ha castigado con particular dureza el costado izquierdo de su defensa. Con Rodríguez, Farfán, Angulo, Loroña y ahora Reyes afectados por diferentes problemas físicos, los de la UANL deben recalcular.