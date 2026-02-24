Tigres podría establecer doble racha negativa este fin de semana

Tigres se juega algo más que tres puntos este fin de semana cuando visite al América. El conjunto felino podría imponer una marca negativa si encadena una tercera derrota consecutiva en la Liga MX, algo que no ocurre desde el Clausura 2023.

El equipo dirigido por Guido Pizarro llega a este compromiso tras caer frente a Cruz Azul y Pachuca, resultados que encendieron las alarmas en el entorno universitario. Más allá de las formas, los números reflejan un momento delicado que exige reacción inmediata ante un rival históricamente complejo.

¡ATENCIÓN! 🚨🚨🚨



Los dirigidos por Guido Pizarro estarán enfrentando el próximo sábado al América, ante quien suman siete derrotas consecutivas cuando los visitan y corren un serio peligro de ligar tres descalabros por primera vez desde el Clausura 2023https://t.co/V6MRCRHnoD pic.twitter.com/iBPklrUde9 — MedioTiempo (@mediotiempo) February 23, 2026

La estadística reciente tampoco favorece a los regiomontanos cuando pisan territorio azulcrema. Tigres acumula siete derrotas consecutivas como visitante ante América, una racha que pesa tanto en lo deportivo como en lo anímico cada vez que ambos clubes se enfrentan en Coapa.

El escenario no podría ser más desafiante. América suele hacerse fuerte en casa y mantiene una plantilla profunda, capaz de imponer ritmo y contundencia. Para Tigres, cortar la inercia negativa será clave si pretende mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Desde el Clausura 2023, los felinos no han sufrido tres descalabros seguidos en fase regular. Ese dato, que en su momento habló de estabilidad, hoy se convierte en una advertencia. De no sumar en la capital, el equipo rompería una tendencia que había logrado sostener.

Tigres UANL v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El margen de error se reduce conforme avanza el torneo. Una tercera caída consecutiva no solo afectaría la tabla, sino también la confianza de un plantel acostumbrado a competir en los planos más altos. El reto pasa por recuperar solidez defensiva y contundencia ofensiva.

El cuerpo técnico sabe que no es el mejor momento para extender la racha adversa ante América. Enfrentar a un rival directo bajo estas circunstancias implica un examen de carácter y jerarquía, especialmente cuando las estadísticas recientes juegan en contra.

Así, Tigres afronta una visita cargada de presión y simbolismo. Evitar una marca negativa y frenar la seguidilla de derrotas en el Azteca será prioridad absoluta. El fin de semana marcará si los felinos reaccionan a tiempo o si profundizan una racha que amenaza con complicar su panorama.