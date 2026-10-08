Tigres podría perder a unos de sus patrocinadores más fuertes

Se entiende que los Tigres de la UANL y Adidas están por terminar su relación comercial. La institución regia y la marca alemana se encuentran ante un escenario que apunta hacia la separación, debido a diferencias económicas relacionadas con la renovación del contrato de patrocinio que actualmente mantiene a ambas partes unidas.

El principal problema estaría relacionado con las nuevas condiciones deportivas del conjunto de la UANL. Adidas considera que Tigres ha perdido parte del atractivo comercial que justificaba una inversión económica tan elevada, especialmente después de las salidas de sus grandes figuras en el plantel.

👕🐯 ¿CAMBIO DE PATROCINADOR EN TIGRES UANL?

->Sin figuras destacadas, Adidas no estaría dispuesto a pagar lo que pretende el Club.

->Negociaciones muy avanzadas con Reebok para ser su nuevo patrocinador.

->Pirma y Charly, otros que se acercaron



DETALLES.https://t.co/yJGZCbnx8x — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 8, 2026

En ese sentido, las salidas de André-Pierre Gignac y Ángel Correa habrían modificado considerablemente la valoración de la marca sobre el proyecto de los Tigres. Ambos futbolistas representaban activos comerciales importantes, incluso, tanto el francés como el argentino eran vestidos en exclusiva por Adidas.

De acuerdo con información del periodista Fernando Esquivel, Adidas no estaría dispuesto a mantener las cantidades económicas que pretende recibir Tigres mediante su próximo contrato. La marca entiende que hoy existe una diferencia enorme en su contra en cuanto a costo-beneficio.

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Ante dicha situación, Reebok aparece como el principal candidato para convertirse en el nuevo patrocinador de los universitarios. La empresa mantiene negociaciones avanzadas con el club de la Liga MX y actualmente tendría una vntaja importante sobre sus competidores para quedarse con el contrato de indumentaria.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial ni un acuerdo definitivo, las conversaciones entre Tigres y Reebok estarían encaminadas hacia un desenlace favorable. La marca tiene el deseo de entrar en el mercado de la Liga MX y los de la UANL aparecen como una oportunidad inmejorable para hacerlo.

Otras marcas también han tocado la puerta de Tigres. Entre ellas aparecen Charly y Pirma, dos empresas que se acercaron al entorno de felino para explorar las condiciones de una posible negociación. Sin embargo, ninguna habría conseguido avanzar tanto como Reebok en las conversaciones desarrolladas hasta ahora.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27