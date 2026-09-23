Tigres sigue perdiendo jugadores

Tigres continúa sumando problemas en un momento complejo de la temporada. El conjunto del norte del país sufrió una nueva baja por lesión después de confirmarse que el brasileño Rómulo Zwarg estará fuera de actividad, aumentando las complicaciones para un equipo que atraviesa una profunda crisis deportiva en la Liga MX.

El futbolista brasileño, utilizado principalmente como contención y también como defensa central, sufrió un desgarro en la pierna izquierda. La lesión obligará a Rómulo Zwarg a permanecer alejado de las canchas durante al menos cuatro semanas, por lo que Tigres perderá una pieza importante para sus próximos cotejos.

Tigres pierde a Rómulo Zwarg por lesión ante Puebla



El jugador estará fuera al menos cuatro semanas por un desgarro en la pierna izquierda ❌https://t.co/53I54eaxNc pic.twitter.com/D9PpLxIFcw — MedioTiempo (@mediotiempo) September 22, 2026

La ausencia de Rómulo representa otro golpe para un plantel que ha tenido que convivir con diferentes problemas físicos durante el semestre. Zwarg se incorpora así a una amplia lista de lesionados que ha limitado las alternativas disponibles y complicado todavía más la gestión del equipo en semanas clave.

El momento de la baja tampoco podría resultar mucho peor para los de la UANL. Tigres se encuentra actualmente en el antepenúltimo puesto de la clasificación de la Liga MX, una posición completamente alejada de las expectativas habituales de una institución acostumbrada a competir regularmente entre los principales protagonistas del campeonato mexicano.

FBL-MEX-TIGRES-ATLANTE | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Los pésimos resultados han colocado al cuadro regio en una situación de máxima exigencia para el cierre de la fase regular. Con poco margen para continuar dejando puntos en el camino, cada partido adquiere una importancia considerable y las constantes bajas reducen las posibilidades de realizar ajustes dentro del once titular.

Además de perder profundidad en el mediocampo, la lesión de Rómulo también afecta una variante defensiva importante. Su capacidad para desmpeñarse como contención o central permitía cubrir diferentes necesidades para el plantel, sobre todo ahora que hay una infinidad de ausencias por temas de salud.

Tigres encarará así las próximas jornadas con la necesidad de reaccionar deportivamente mientras intenta recuperar efectivos. La prioridad inmediata será abandonar los últimos lugares de la tabla y conseguir una de las últimas plazas a la liguilla.