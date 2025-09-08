Tigres toma una decisión final con el futuro de Joaquim Pereira

El presente de Joaquim Pereira dentro de los Tigres de la UANL no es el mejor. Desde que Guido Pizarro es el técnico de los del norte del país, el zaguero ha perdido peso dentro de la plantilla. Hoy mismo el ex Santos está convertido en un suplente fijo y que además, no suele gozar de muchos minutos.

Siendo el caso, a lo largo de todo el mercado de verano mucho se ha hablado sobre la posible salida del zaguero del cuadro de la UANL. El jugador recibió sondeos de Brasil, Arabia Saudí e incluso Europa, sin embargo, la decisión final se ha tomado y la misma es de retenerle el resto del año.

Joaquim puede salir de Tigres en el siguiente mercado si alguien le llega al precio. Tigres ya le puso precio y se marcharía por una cifra de entre 6 y 8 millones de dólares.



Tigres descarta la baja de Pereira. Si bien el jugador no es un estelar, encontrar un reemplazo cuando el mercado de la Liga MX cierra esta semana sería imposible. Siendo el caso, es un hecho que Joaquim terminará el 2025 siendo parte de la manada de la UANL.

Esta decisión no garantiza un futuro a largo plazo dentro del club para el central. De hecho se entiende que el área deportiva ya le ha definido como la primera baja del equipo para el siguiente torneo. Desde ya, el jugador se puede considerar a la venta a partir del primero de enero.

Tigres rebajará sus pretensiones por el central. Pasarán de exigir el pago de la clausula de salida de 10 millones de dólares, a negociar un precio de venta entre los 6 y 8 millones de la misma moneda.

