Como se ha informado en este espacio, América vive dolores de cabeza cortesía de Javairo Dilrosun. El cuadro de la Liga MX no ha podido encontrar acomodo para el jugador a lo largo de todo el mercado de verano. Siendo el caso, en los últimos días le han puesto sobre la mesa de los Tigres.

Los del nido ofrecen a los de la UANL una cesión por lo que resta del 2025 sin compensación financiera. Además, están abiertos a pagar parte del sueldo del extremo. A pesar de ello, la directiva de los Tigres de la mano con el cuerpo técnico de Guido Pizarro han tomado una decisión final.

Sobre el posible fichaje de 𝗝𝗮𝘃𝗮𝗶𝗿𝗼 𝗗𝗶𝗹𝗿𝗼𝘀𝘂𝗻 de las Águilas al club norteño, me dicen que no interesa a los felinos, así que descartemos.



Aún evalúa la directiva de San Nicolás un último refuerzo, no van a "comprar por…

Carlos Ponce de León, Director del Diario Récord confirma que Tigres no se moverá por Dilrosun. El club entiende que si bien tienen una plaza de no formado en México disponible, usarla en la llegada del atacante no está dentro de los planes, ni necesidades actuales de los felinos.

En efecto, el mercado no ha cerrado para los Tigres. Los de la UANL aún están buscando un fichaje final, sin embargo, el deseo es el de firmar a un jugador de corte defensivo. Se prioriza un medio de contención o en un zaguero central que le permita a Rómulo Zwarg regresar a su puesto natural.

América se queda sin opciones con Javairo. Si no le consiguen acomodo, el club deberá seguir pagando integro el sueldo del atacante al menos hasta el 2025, algo que sí afectaría las finanzas del equipo.

