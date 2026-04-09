Tigres UANL llega a 47 partidos sin perder como local ante rivales extranjeros en CONCACAF y Copa Libertadores

En los últimos años, Tigres UANL se ha convertido en uno de los clubes más exitosos del balompié mexicano. Bajo el mando de Ricardo: el 'Tuca' Ferretti, forjaron una década de ensueño, ganando un total de cinco titulos de Liga MX y una Copa MX.

Años más tarde, en un semestre delirante para el universitario de Nuevo León, Robert Dante Siboldi halló la manera de reactivar la sangre de un club que parecía fulminado, y los volvió a sacar campeones de Liga MX en mayo del 2023, viniendo de atrás en la final de vuelta frente a las Chivas, en la cancha del estadio Akron.

Chivas v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2023 Liga MX | Refugio Ruiz/GettyImages

Sin embargo, en lo que respecta a los torneos internacionales, existe una deuda sumamente incómoda para la 'U' de Nuevo León. Y es que, a pesar de ser uno de los tres equipos que pudo llegar hasta la final de la Copa Libertadores de América, junto al América y las Chivas, y de meterse a una final del mundo ante el Bayern Múnich, algo que nadie en la zona lo había logrado, en sus vitrinas solo hay una copa internacional, y esta obedece a la CONCACAF del 2020.

En este contexto, igual es justo aclarar que Tigres UANL es un rival sumamente complicado para los equipos extranjeros. Y es que, a lo largo de su historia, han disputado un total de 47 partidos como local ante clubes de otros países, ya sea en la CONCACAF Champions CUP o en la Copa Libertadores de América, y el registro es demoledor: nunca han perdido.

Con el triunfo de esta noche ante el Seattle Soundes en los cuartos de final de ida por la CONCACAF Champions CUP, los dirigidos por Guido Pizarro mantienen intacto el record. Han conseguido un total de 34 victorias por solo 13 empates. Como un dato extra para sus aficionados, cabe recalcar que Tigres jamás ha sido eliminado de la CONCACAF cuando ganan la ida de una llave por dos o más goles de diferencia.

TIG 2-0 SEA (FT) - Tigres nunca ha sido eliminado tras ganar el partido de ida en casa por 2+ goles de diferencia en la Copa de Campeones. Superó en cuartos a Real Salt Lake en 2016, en semifinales a Vancouver Whitecaps en 2017 y en semifinales a Santos Laguna en 2019. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 9, 2026

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