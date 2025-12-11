Tigres UANL pierde a importante futbolista de cara a la final de ida contra Toluca

Tigres UANL enfrentará esta noche al Toluca en la ida de la final por el torneo de Apertura 2025 con una noticia que reajusta todo el libreto previo: el equipo perderá a Ozziel Herrera, una pieza clave en su estructura ofensiva.

Diversas fuentes confirmaron hace unos minutos que el extremo no estará disponible ni en la cancha ni en el banquillo por una molestia en la pierna derecha. La decisión busca evitar riesgos y asegurar que llegue en óptimas condiciones al duelo de vuelta del domingo en el estadio Nemesio Díez, pero su ausencia en el 'Volcán' obliga a Guido Pizarro a replantear su plan inicial.

Por precaución y observación debido a una molestia en la pierna derecha, Ozziel Herrera se pierde la ida de la Final. pic.twitter.com/oTtaHm3lim — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) December 11, 2025

Tigres entiende que debe imponer condiciones en casa, sin margen para dudas, y con la obligación de fijar el ritmo del partido desde el silbatazo inicial. Por ello se anticipaba una alineación ambiciosa, de esas que aceleran las transiciones y multiplican opciones dentro del área rival. Sin Ozziel, esa ruta ofensiva tendrá que ajustarse sobre la marcha.

Toluca, vigente campeón, llega con la confianza de un equipo que sabe jugar finales. Su visita al 'Volcán' no es un trámite sino un examen serio para medir si Tigres puede sostener la intensidad y la precisión que exige una serie de este calibre. La baja del extremo auriazul no solo merma la profundidad por las bandas, también altera las conexiones habituales con las que el equipo encontraba desequilibrio.

Necaxa v Tigres UANL - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Pizarro deberá apostar por variantes que mantengan viva la vocación ofensiva sin sacrificar el orden defensivo. Iniciar una final sin uno de tus jugadores más desequilibrantes es un contratiempo severo, pero también una prueba táctica que exige creatividad y sangre fría. Aun así, Tigres sabe que ganar en casa es imprescindible para llegar con margen real al encuentro definitivo.

El Volcán espera una noche intensa y de alto voltaje futbolístico. Con o sin Ozziel, Tigres está obligado a responder.

