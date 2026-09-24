Tigres UANL vs Puebla: previa, predicciones y alineaciones

El Club Tigres UANL recibe en 'El Volcán' al Club Puebla en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y esperan poder tener un mejor desempeño que la semana pasada tras su vergonzosa derrota ante Bravos.

A continuación, los dejamos con la información más importante sobre este enfrentamiento que será muy importante para ambos clubes.

Pronóstico SI Fútbol

El cuadro felino suele ser un rival muy superior ante la Franja y aunque han tenidom altibajos y el camote tiene aires de buen fútbol, creemos que pueden ganar por la mínima y recuperar terreno en el torneo.

Aunque los universitarios aún no se acoplan a su mejor fútbol y a sus refuerzos, el equipo de la Angelópolis es en el papel muy inferior.

Tigres UANL 2-1 Puebla

¿A qué hora se juega el Tigres UANL vs Puebla?

Ciudad : San Nicolás de los Garza, Nuevo León

: San Nicolás de los Garza, Nuevo León Estadio : Universitario

: Universitario Fecha : sábado 26 de septiembre

: sábado 26 de septiembre Hora: 21:00 EE.UU. (Este), 19;00 MX

La sede será el Estadio Universitario | Azael Rodriguez - Leagues Cup/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Tigres UANL vs Puebla (últimos cinco enfrentamientos)

Tigres UANL : 3

: 3 Empate : 1

: 1 Puebla: 1

Último partido entre ambos: 04/03/26 - Puebla 3-1 Tigres UANL - Liga MX

Últimos 5 partidos

Tigres UANL Puebla Juárez 2-0 Tigres Puebla 1-1 Atlante 19/09/26 Monterrey 0-0 Tigres 12/09/26 Puebla 0-1 Toluca 15/09/26 TIgres UANL 1-1 Necaxa 05/09/26 Necaxa 0-1 Puebla 11/09/26 Santos 0-0 Tigres 29/08/26 América 2-0 Puebla 29/08/26 Tigres UANL 2-0 Atlante 21/08/26 Puebla 3-2 Santos 19/08/26

¿Cómo ver el Tigres UANL vs Puebla por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV y FOX One México FOX One, Azteca 7

Últimas noticias de Tigres UANL

El conjunto felino viene de una semana muy vergonzosa al caer ante Juárez y por lo tanto, los Bravos sumaron por primera vez puntos en el Apertura 2026, en el partido de la Jornada 9. Primera victoria del torneo también.

Los fronterizos tenían ocho derrotas consecutivas y no habían sumado ni un punto, pero en la Fecha 9 vencieron a los auriazules dejándolos exhibidos.

La posible alineación de Tigres UANL (4-4-2): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rafael Guerrero, Juan Brunetta, Mauro Lainez, Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg; Ricardo Monreal, Emiliano Gómez y Rodrigo Aguirre.

Últimas noticias de Puebla

No dejamos de luchar y sumamos en la casa de todos los Poblanos 🔵



Será una semana de mucho trabajo pensando ya en nuestro próximo rival 🔜🐯#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/4JBqdjpFXP — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) September 19, 2026

Puebla y Atlante empataron a un gol y dividieron puntos en el primer juego de la Jornada 9 del Apertura 2026. Fue el empate número 33 entre ambos equipos tras más de una década sin enfrentarse.

Con ese resultado la Franja está en zona de Liguilla desde el quinto sitio con 14 unidades a falta de la mitad de la fase regular.

La posible alineación del Puebla (4-4-1-1): Ricardo Gutiérrez; Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Vargas, Fernando Monárrez; Brayan Garnica, Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Carlos Baltazar; Kevin Velasco, Eduardo Mustre.

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