Tigres UANL vs Puebla: previa, predicciones y alineaciones
El Club Tigres UANL recibe en 'El Volcán' al Club Puebla en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y esperan poder tener un mejor desempeño que la semana pasada tras su vergonzosa derrota ante Bravos.
A continuación, los dejamos con la información más importante sobre este enfrentamiento que será muy importante para ambos clubes.
Pronóstico SI Fútbol
El cuadro felino suele ser un rival muy superior ante la Franja y aunque han tenidom altibajos y el camote tiene aires de buen fútbol, creemos que pueden ganar por la mínima y recuperar terreno en el torneo.
Aunque los universitarios aún no se acoplan a su mejor fútbol y a sus refuerzos, el equipo de la Angelópolis es en el papel muy inferior.
Tigres UANL 2-1 Puebla
¿A qué hora se juega el Tigres UANL vs Puebla?
- Ciudad: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Fecha: sábado 26 de septiembre
- Hora: 21:00 EE.UU. (Este), 19;00 MX
Historial de enfrentamientos directos entre el Tigres UANL vs Puebla (últimos cinco enfrentamientos)
- Tigres UANL: 3
- Empate: 1
- Puebla: 1
- Último partido entre ambos: 04/03/26 - Puebla 3-1 Tigres UANL - Liga MX
Últimos 5 partidos
Tigres UANL
Puebla
Juárez 2-0 Tigres
Puebla 1-1 Atlante 19/09/26
Monterrey 0-0 Tigres 12/09/26
Puebla 0-1 Toluca 15/09/26
TIgres UANL 1-1 Necaxa 05/09/26
Necaxa 0-1 Puebla 11/09/26
Santos 0-0 Tigres 29/08/26
América 2-0 Puebla 29/08/26
Tigres UANL 2-0 Atlante 21/08/26
Puebla 3-2 Santos 19/08/26
¿Cómo ver el Tigres UANL vs Puebla por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes, Estrella TV y FOX One
México
FOX One, Azteca 7
Últimas noticias de Tigres UANL
El conjunto felino viene de una semana muy vergonzosa al caer ante Juárez y por lo tanto, los Bravos sumaron por primera vez puntos en el Apertura 2026, en el partido de la Jornada 9. Primera victoria del torneo también.
Los fronterizos tenían ocho derrotas consecutivas y no habían sumado ni un punto, pero en la Fecha 9 vencieron a los auriazules dejándolos exhibidos.
La posible alineación de Tigres UANL (4-4-2): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rafael Guerrero, Juan Brunetta, Mauro Lainez, Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg; Ricardo Monreal, Emiliano Gómez y Rodrigo Aguirre.
Últimas noticias de Puebla
Puebla y Atlante empataron a un gol y dividieron puntos en el primer juego de la Jornada 9 del Apertura 2026. Fue el empate número 33 entre ambos equipos tras más de una década sin enfrentarse.
Con ese resultado la Franja está en zona de Liguilla desde el quinto sitio con 14 unidades a falta de la mitad de la fase regular.
La posible alineación del Puebla (4-4-1-1): Ricardo Gutiérrez; Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Vargas, Fernando Monárrez; Brayan Garnica, Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Carlos Baltazar; Kevin Velasco, Eduardo Mustre.
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Benjamín Guerra es redactor en SI Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.