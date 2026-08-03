Tigres UANL vs Real Salt Lake: previa, predicciones y alineaciones

El Club Tigres UANL hará su presentación en la Leagues Cup 2026 visitando al Real Salt Lake en la Jornada 1 de la Fase de Grupos del correspondiente Grupo A.

Ambos clubes vienen de disputar tres partidos oficiales después del parón por la Copa del Mundo 2026 y ahora se concentran en lo que será su actividad en el certamen binacional.

De esa manera, los dejamos con la información más importante sobre este compromiso que podría dar de mucho que hablar y que será el cuatro enfrentamiento histórico entre los dos.

Pronóstico SI Fútbol

Después de tres partidos previos en la Concacaf Champions Cup, el conjunto norteamericano nunca le ha podido ganar al cuadro de San Nicolás de los Garza, este será el primer duelo entre ambos en la Leagues Cup 2026 y los dos pasan por un momento similar que no es el mejor.

A pesar de ellos, la plantilla azteca es más poderosa y tiene mejor jugadores, hombre por hombre, por lo que vemos más posible que el triunfo lo saque el cuadro de Nuevo León.

Tigres UANL 2-0 Real Salt Lake

¿A qué hora se juega el Tigres UANL vs Real Salt Lake?

Ciudad : Sandy

: Sandy Estadio : America First Field

: America First Field Fecha : martes 4 de agosto

: martes 4 de agosto Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX

La sede será el America First Field | Jason Mowry/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Tigres UANL y Real Salt Lake (únicos tres partidos)

Tigres UANL: 2

2 Empate : 1

: 1 Real Salt Lake: 0

Último partido entre ambos: 24/07/19 - Tigres UANL 1-0 Real Sal Lake - Concachampions

Últimos 5 partidos

Tigres UANL Real Salt Lake Querétaro 3-2 Tigres UNAL 01/08/26 St. Louis City 1-1 RSL 01/08/26 Tijuana 3-1 Tigres 17/07/26 Portland 2-1 RSL 25/07/26 Toluca 1-1 Tigres 30/05/26 LAFC 3-1 RSL 22/07/26 Chivas 2-0 Tigres 09/05/26 RSL 4-1 Burnley 15/07/26 Tigres 1-0 Nashville 05/05/26 Minnesota 1-1 23/05/26

¿Cómo ver el Tigres UANL vs Real Salt Lake por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Fox Sports 1, MLS Season Pass, fuboTV, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y FOX One México MLS Season Pass

Últimas noticias de Tigres UANL

Guido Pizarro tomó la decisión de dejar el puesto de director técnico de Club Tigres por motivos personales.

Para dirigir al plantel en los compromisos que vienen (perdieron en la Jornada 3 ante Gallos Blancos 3-2) y Leagues Cup, Hernán Elizondo, técnico de la Sub-21, asumirá el cargo de forma interina, y será acompañado por Carlos Turrubiates, técnico de la Sub-19, como auxiliar.

Alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg, Vladimir Loroña; César Araujo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre.

Últimas noticias de Real Salt Lake

Real Salt Lake rompió su racha de dos derrotas consecutivas, consiguiendo su primer punto desde su regreso tras el parón mundialista con un reñido empate 1-1 ante St. Louis City SC.

Saba Lobjanidze filtró un pase preciso a Sergi Solans, quien regateó al portero y definió fácilmente a puerta vacía. Con este gol, Solans se colocó como máximo goleador del Real Salt Lake, sumando su séptimo tanto de la temporada.

Alineación de Real Salt Lake (3-4-1-2): Rafael Cabral; DeAndre Yedlin, Philip Quinton, Sam Junqua; Zach Booth, Noel Caliskan, Griffin Dillon, Juan Manuel Sanabria; Diego Luna; Lineker Rodrigues dos Santos, Sergi Solans.

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