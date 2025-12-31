Tigres y su deseo de repatriar a otro mexicano del viejo continente

Tigres UANL ha puesto en marcha una estrategia clara para refrescar su frente ofensivo de cara a los próximos torneos. La directiva entiende que el ciclo de sus extremos requiere una actualización progresiva y ha identificado perfiles capaces de elevar el nivel sin comprometer la estructura deportiva ni financiera.

En esa búsqueda aparece con fuerza César Huerta. El atacante mexicano es considerado una opción ideal por su desequilibrio, velocidad y madurez competitiva. En Tigres valoran que su llegada no ocuparía plaza de extranjero, un factor clave para mantener flexibilidad en el armado del plantel.

El interés no es aislado. Dentro del club existe consenso en que Huerta encajaría como fichaje estelar, capaz de marcar diferencias inmediatas en Liga MX y torneos internacionales. Su presente en Europa respalda la percepción de que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

La idea de Tigres es clara: tentar al jugador con un salario millonario que lo convierta en uno de los mejor pagados del plantel. La directiva considera que el esfuerzo económico estaría justificado por el impacto deportivo y mediático que implicaría repatriar a un extremo consolidado.

Sin embargo, el escenario no es sencillo. Por ahora, Huerta mantiene firme su postura de continuar en el fútbol europeo. El mexicano se encuentra cómodo y enfocado en su proceso de crecimiento con el RSC Anderlecht, donde ha logrado continuidad y protagonismo competitivo.

Desde el entorno del jugador se subraya que el objetivo principal es llegar en plenitud a la Copa del Mundo. Permanecer en Europa representa, para Huerta, una plataforma ideal de exigencia constante y visibilidad internacional, factores que pesan más que cualquier propuesta económica inmediata.

En Tigres entienden esa postura y no descartan que el interés se mantenga a mediano plazo. La estrategia podría ser insistir más adelante, cuando el calendario internacional y el contexto personal del futbolista abran una ventana de negociación más realista.

Por ahora, el deseo existe y el plan está trazado. Tigres quiere a César Huerta como pieza clave de su renovación ofensiva, pero sabe que convencerlo de dejar Europa antes del Mundial será un reto mayor, donde el tiempo jugará un papel tan importante como el dinero.

