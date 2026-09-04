Tigres ya ataca por su próximo delantero

Como se ha informado en este espacio, la prioridad de los Tigres en el verano es el fichaje de un centro delantero de peso. La meta es firmar a alguien que tenga tanto el nivel, como la edad para poder llenar el hueco que han dejado en la plantilla el francés André Pierre Gignac y el argentino Ángel Correa.

Esta labor se ha complicado con el pasar de las semanas. La realidad es que el club ha sondeado infinidad de nombres que no han llegado a más sobre todo por temas financieros. Siendo el caso, la gerencia de la UANL tiene un nuevo nombre sobre la mesa, se trata del neerlandés Zakaria Eddahchouri.

Atención @TigresOficial abre negociaciones por ZAKARIA, delantero del Deportivo La Coruña

Interesante…

Más info en @rg690 — Santiago Fourcade (@santiago4kd) September 4, 2026

Fuentes cercanas al club confirman que el cuadro felino ha iniciado gestiones con el Deportivo de La Coruña por el fichaje del delantero. El equipo recién ascendido a LaLiga ve con buenos ojos darle salida a un jugador que ciertamente no tiene un rol estelar dentro del plantel.

Zakaria fue hasta el año anterior en la segunda división un hombre de mucho peso en el equipo. Mucho más titular que suplente. Sin embargo, este verano todo ha cambiado. El Deportivo ha firmado a Pierre Aubameyang, quien al segundo se ha quedado con el puesto estelar, dejando al neerlandés bastante de lado.

RC Deportivo La Coruna v CD Lugo - Pre-Season Friendly | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Lo anterior ha hecho que el mismo Zakaria se plantee ponerle fin a su tiempo dentro del club. No solo es un suplente, ya sea de forma merecida o inmerecida, sino que además, el gran inicio de año de parte del gabonés, lo deja sin muchas opciones de competir por el puesto número uno.

Por ahora la gestión con Tigres está en etapa muy inicial. Sin embargo, los felinos no tienen derecho a fallar. El neerlandés es el cuarto nombre que tienen en las últimas dos semanas, de no cerrar este fichaje, se entiende que no habrá muchos más caminos por delante.