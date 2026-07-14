Tijuana vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

Antes de la final de la Copa del Mundo 2026 este domingo 19 de julio, comenzarán las acciones en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y uno de los primeros cotejos serán entre el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente y el Club Tigres UANL en la correspondiente Fecha 1.

Ha sido un verano con muy pocos movimientos por lo mismo del Mundial 2026, por lo que aún se vienen muchos cambios en las próximas semanas y eso podría ocasionar que el certamen inicie muy lento y con poca agresividad.

Por lo tanto, los dejamos con la información más importante sobre este compromiso que dará punto de partida para las actividades del balompíé azteca.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto rojinegro es un equipo fuerte en casa y ante el cuadro de San Nicolás de los Garza suelen ser competitivos, y ante un club que no ha tenido muchas modificaciones y tiene ciertas dudas de que pueda conseguir algo importante este semestre, los locales pueden aprovechar para sumar.

Por ende, vemos posible un empate en donde repartan unidades y no se hagan mucho daño en la primera fecha del certamen.

Tijuana 1-1 Tigres

¿A qué hora se juega el Tijuana vs Tigres?

Ciudad : Tijuana

: Tijuana Estadio : Caliente

: Caliente Fecha : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio Hora: 20:00 EE.UU (Este), 18:00 MEX

La sede será el Estadio Caliente | Anadolu/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Tijuana y Tigres (últimos cinco partidos)

Tijuana: 2

2 Empate : 0

: 0 Tigres: 3

Último partido entre ambos: 03/04/26 - Tijuana 1-0 Tigres UANL - Liga MX

Últimos 5 partidos

Tijuana Tigres UANL San Jose 2-1 Tijuana 03/07/26 Toluca 1-1 Tigres 30/05/26 Chivas 0-0 Tijuana 25/04/26 Chivas 2-0 Tigres 09/05/26 Tijuana 3-1 Pachuca 22/04/26 Tigres 1-0 Nashville 05/05/26 Cruz Azul 1-1 Tijuana 18/04/26 Tigres 3-1 Chivas 02/05/26 Juárez 1-2 Tijuana 10/04/26 Nashville 0-1 Tigres 28/04/26

¿Cómo ver el Tijuana vs Tigres por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming TV Estados Unidos TUDN USA. TUDN USA App y TUDN.com México FOX One

Últimas noticias de Tijuana

🐕🔥 ¡BUENAS NOTICIAS PARA XOLOS!



🇲🇽 Jorge Hank confirmó que Gilberto Mora continuará en Tijuana por un tiempo más luego de su destacada participación en el Mundial 2026.



🧐 Sin embargo, el dueño del club dejó claro que el futuro del joven talento debería estar en Europa para… pic.twitter.com/0gy7HXp5WE — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 13, 2026

Jorge Hank, propietario del Grupo Caliente, no tuvo dudas en asegurar que Gilberto Mora se mantendrá en el club de cara a la segunda mitad del año.

“La FIFA establece que hasta los 18 se puede ir solo, sino se tiene que ir con toda la familia. Gil cumple la mayoría de edad en octubre, por lo que la siguiente temporada estará con nosotros“, dijo el dueño de Clu Tijuama.

Alineación de Tijuana (4-4-2): José Antonio Rodríguez; Unai Bilbao, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Adonis Preciado; Ramiro Árciga, Ignacio Rivero, Gilberto Mora, Yael Padilla; Mourad El Ghezouani, Diego Abreu.

Últimas noticias de Tigres UANL

El Club Tigres sostuvo su último partido de preparación ante Santiago FC, con triunfo de 2-0, como parte de la pretemporada de cara al inicio del Apertura 2026.

Las anotaciones fueron de Germán González y Marcelo Salinas, tras ese compromiso el equipo siguió su praparación en sus instalaciones hasta emprender el viaje a la ciudad de Tijuana.

Alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Joaquim Pereira, Rómulo Zwarg, Marco Farfán; César Araujo, Fernando Gorriarán; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera; Rodrigo Aguirre.

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