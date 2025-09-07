Todas las finales de la UEFA Champions League del Siglo XXI- rankeadas

La UEFA Champions League es el torneo de clubes más importante del mundo y una de las competencias más vistas por los televidentes año tras año. Ganar la Orejona es, sin lugar a dudas, uno de los logros más importantes en la carrera de un futbolista, solo superado, tal vez, por la Copa del Mundo.

Casi siempre, a las instancias finales, llegan los mejores equipos del mundo como el Real Madrid, el Bayern Múnich, el FC Barcelona, el Manchester United y demás, pero en ciertas ocasiones han aparecido sorpresas que se han colado en el partido decisivo como el Atlético Madrid, el Bayer Leverkusen, el Mónaco o el Borussia Dortmund en algunas oportunidades.

A continuación rankeamos las mejores finales de la UEFA Champions League durante el Siglo XXI:

26. Temporada 99/00

El Real Madrid se consagró campeón al derrotar al Valencia por 3-0 en un encuentro disputado en el Stade de France. Los goles para el conjunto blanco fueron marcados por Fernando Morientes, Steve McManaman y Raúl.

25. Temporada 00/01

El Bayern Múnich se quedó con el título por penales (5-4) al derrotar al Valencia, que venía de haber sido finalista en la edición anterior del torneo continental.

24. Temporada 01/02

2002 - Tonight's UEFA Champions League final will be the first between a German and Spanish side since 2002; an edition that Real Madrid would go on to win (2-1 v Bayer Leverkusen). History. pic.twitter.com/QCi73IOJtj — OptaJoe (@OptaJoe) June 1, 2024

Una histórica volea de Zidane le terminó dando un nuevo título a la Casa Blanca que se enfrentó en Glasgow ante el sorprendente Bayer Leverkusen que cayó derrotado por 2-1.

23. Temporada 02/03

En una definición por penales muy ajustada, el Milan terminó consagrándose campeón sobre la Juventus en una de las pocas finales entre equipos de un mismo país a lo largo de la historia.

22. Temporada 03/04

Porto ganó la Champions League en 2004 | IMAGO / ABACAPRESS

El sorprendente Porto de José Mourinho se quedó con la Orejona luego de derrotar al Mónaco por un histórico 3-0. Ese equipo liderado por The Special One quedó en la historia grande del fútbol portugués.

21. Temporada 04/05

Steven Gerrard alzó la copa para el Liverpool en 2005 | IMAGO / PA Images

El Milagro de Estambul. Una de las definiciones más históricas en la historia de los deportes terminó con el Liverpool levantando el título por penales tras haber levantado un 0-3 ante el Milan.

20. Temporada 05/06

Un histórico equipo del Barcelona, liderado por Ronaldinho y Frank Rijkaard, se quedó con la Orejona luego de derrotar por 2-1 al Arsenal en un encuentro en que los dos goles del equipo culé vinieron en un lapso de 5 minutos durante el cierre del segundo tiempo.

19. Temporada 06/07

Liverpool y Milán se volvían a ver las caras en una nueva final de Champions League, pero el encuentro no terminó siendo tan épico como en anteriores ediciones y los italianos se quedaron con la Copa en esta oportunidad.

18. Temporada 07/08

Disputada en el Estadio Olímpico de Moscú bajo la lluvia, entre Manchester United y Chesea, el encuentro se definió por penales luego de un empate 1-1. Este encuentro le permitió volver a ganar una Champions League a Sir Alex Ferguson.

17. Temporada 08/09

🏆 FIFA Club World Cup: On December 19, 2009,⁰Barça completed the unprecedented sextuple with a dramatic 2-1 victory over Estudiantes. Messi’s dramatic goal in extra time sealed the team's legendary status. 🌟🌎 pic.twitter.com/pkAhxPRpZH — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 19, 2024

En Roma, Pep Guardiola y su equipo dieron una exhibición de fútbol para conquistar el título más importante en el fútbol europeo. Eto'o y Messi, con un gol de cabeza histórico, marcaron los goles para el equipo catalán.

16. Temporada 09/10

José Mourinho llevó al título al Inter en 2010 | IMAGO / PA Images

Luego de eliminar al Barcelona en el Camp Nou, el Inter de Mourinho consiguió un histórico triplete al derrotar al Bayern Munich por 2-0 en el Santiago Bernabéu con un doblete de Diego Milito.

15. Temporada 10/11

En un partido que fue dominado de principio a fin, el Barcelona de Pep Guardiola derrotó por 3-1 al Manchester United de Sir Alex Ferguson con una gran actuación de Lionel Messi que marcó el gol que definió el encuentro.

14. Temporada 11/12

En una de las definiciones más increíbles en la historia del torneo, el Chelsea le ganó al Bayern Múnich por penales su primer título de Champions League tras empatar el encuentro sobre la hora con un gol de Drogba y gracias a que Cech se vistiera de héroe desde los penales.

13. Temporada 12/13

Los Bávaros se tomaron revancha de lo que había ocurrido en la final ante el Chelsea y derrotaron al Borussia Dortmund, su máximo rival, por 2-1 con un gol de Robben sobre la hora en Wembley.

12. Temporada 13/14

CHAMPS! Real Madrid is the greatest team in Europe! They beat Atletico 4-1 in Champions League final for the crown. pic.twitter.com/rokiczh9rX — SportsCenter (@SportsCenter) May 24, 2014

El Atlético Madrid se encontraba a segundos de conquistar su primera Champions League pero Sergio Ramos le sacó toda la ilusión al conjunto colchonero en Lisboa. En el tiempo extra, el Madrid se quedó con la gloria eterna y su décimo título de Champions League.

11. Temporada 14/15

El Barcelona levantó su última Champions League hasta el momento ante la Juventus en un partido en donde el conjunto catalán podría haber goleado sin problemas de la mano de la MSN.

10. Temporada 15/16

Con una definición apasionante por penales, el Real Madrid no le permitió al Atlético tomarse revancha de lo que ocurrió en Lisboa y se quedó con una nueva Champions League para sus vitrinas.

9. Temporada 16/17

Uno de los mejores equipos del Real Madrid de la historia dominó y goleó a la Juventus por 4-1 en Cardiff en un partido en el que el equipo conducido por Zidane no tuvo ningún tipo de inconvenientes, sacando el sorpresivo gol del conjunto italiano.

8. Temporada 17/18

Una final marcada por la polémica lesión de Mo Salah, los errores de Loris Karius y el histórico gol de chilena de Gareth Bale. Este encuentro fue el último de Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid.

7. Temporada 18/19

Tottenham y Liverpool se vieron las caras en el estadio del Atlético Madrid en un encuentro que se abrió en los primeros minutos con un penal para los reds y se definió sobre el final de la mano de Origi. Ambos equipos llegaron a esta instancia luego de enormes remontadas.

6. Temporada 19/20

🔴 Congratulations, Bayern - winners of the 2020 UEFA Champions League! 🎉🎉🎉#UCLfinal pic.twitter.com/ksKeqmgliR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2020

Esta Champions estuvo marcada por la pandemia de COVID-19 y se disputó a puertas cerradas entre dos grandes equipos: Bayern Munich y PSG, pero el juego no fue el ideal y no resultó ser una final muy entretenida ni con muchos goles. Kingsley Coman le dio la victoria a los alemanes ante su ex equipo.

5. Temporada 20/21

Manchester City made it to the #UCLFinal in 2021 — it didn't go the way they hoped or many expected...



Kai Havertz's goal earned Chelsea #UCL glory for the second time 🏆



🎬 @ChampionsLeaguepic.twitter.com/RkeFbx4gOu — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 10, 2023

El Chelsea de Thomas Tuchel sorprendió a todos al conquistar el segundo título en su historia al derrotar al Manchester City por 1-0 con gol de Kai Havertz en el primer tiempo.

4. Temporada 21/22

Un encuentro en donde se cruzaron los dos mejores equipos de la competición y que fue una final entretenida que se terminó definiendo gracias al oportunismo de Vinicius Jr y las atajadas de Courtois ante los jugadores del Liverpool

3. Temporada 22/23

Y un día Pep Guardiola pudo ganar la Champions League sin el Barcelona. La temporada 22/23 será recordada como aquella en la que el City ganó su primera Orejona, además de un histórico sextete. En la final derrotaron por 1 a 0 al Inter, en un partido que no dejó mucha tela para cortar. El gol fue convertido por Rodri.

2. Temporada 2023/24

El Borussia Dortmund poco pudo hacer ante la experiencia de Real Madrid, que ganó la final de Wembley por 2 a 0. Los goles fueron convertidos por Carvajal y Vinicius Jr.

1. Temporada 24-25

La final de la edición 2024-2025 de la Champions League fue totalmente inclinada hacia un lado. El Paris Saint Germain dominó de principio a fin a Inter de Milán desconocido. El marcador final fue de 5-0 a favor de los parisinos.