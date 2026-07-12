Todas las finales posibles del Mundial 2026

Tras un gran número de enfrentamientos que nos regalaron imágenes inolvidables, por fin tenemos a los cuatro contendientes al título del Mundial Norteamérica 2026: Francia, España, Inglaterra y Argentina. Los franceses buscarán la gran final frente a los españoles, mientras los ingleses harán lo propio contra los argentinos.

¡QUÉ HERMOSAS SEMIFINALES NOS ESPERAN! 😍 ⚽



🙌 ¡LOS MEJORES CUATRO DEL MUNDIAL! 🙌



🌟 Por PRIMERA vez en la historia, las PRIMERAS CUATRO selecciones del ranking están en semis.



🇫🇷 Francia vs España 🇪🇸

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra vs Argentina 🇦🇷



¿Cuál será la final? pic.twitter.com/xRVyLTPoPY — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 12, 2026

Estas cuatro selecciones ya saben lo que es ser campeón. Les Bleus han alzado dos veces el cetro, en Francia 1998 y en Rusia 2018, por lo que buscan su tercera estrella bajo el mando de Didier Deschamps, quien fue campeón como jugador en la primera conquista y después repitió ese honor desde el banquillo en suelo ruso. En el caso de La Roja y El Equipo de la Rosa, únicamente han podido ser monarcas en una ocasión, la primera lo hizo frente a Países Bajos en Sudáfrica 2010 y la segunda contra Alemania Federal en Inglaterra 1966. Por último, La Albiceleste es tricampeona luego de llevarse la gloria en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022, por ello va por su cuatro trofeo, para así alcanzar a las tetracampeonas Alemania e Italia, quienes sólo son superadas por Brasil.



De las cuatro finales posibles, la única que ha sucedido es Francia ante Argentina, la cual apenas sucedió en la edición pasada, es decir, en Qatar 2022. El duelo lo comenzó ganando el cuadro argentino con tanto de Lionel Messi desde el manchón penal, con Ángel Di María incrementando la ventaja. A diez minutos del final, Kylian Mbappé anotó una pena máxima y después hizo su doblete para llevar todo a los tiempos extra. En el alargue, La Pulga marcó al 109’, mas La Tortuga Ninja hizo su triplete para definir todo en la tanda de penales. Los cuatro cobradores de La Albiceleste, Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel acertaron. A la vez, por los galos, Mbappé concretó, lo mismo que Kolo Muani, pero Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni fallaron, lo que llevó a Lionel Scaloni y sus pupilos a coronarse tras el 4-2.



La otra opción es Francia frente a Inglaterra. Estos dos han chocado tres veces en la historia de las Copas del Mundo. Con doblete de Roger Hunt, Los Tres Leones doblegaron 2-0 en la Fase de Grupos del Mundial 1966. En la fase de grupos de España 1982, los británicos volvieron a salir exitosos al ganar 3-1 tras un doblete de Bryan Robson. La última vez que pasó fue en los cuartos de final de Qatar 2022, con los galos pegando 1-2 con las dianas de Tchouaméni y Olivier Giroud, siendo Harry Kane el encargado del descuento.

QUÉ LOCURA DE SEMIFINALES DEL MUNDIAL.



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Con respecto a una posible final entre España e Inglaterra, estos dos solamente han coincidido en un par de ocasiones. La primera vez acaeció en la Fase de Grupos de Brasil 1950, con los ibéricos alzándose airosos por la mínima de Telmo Zarra. Para la edición 1982, los locales y británicos igualaron sin dianas en el Estadio Santiago Bernabéu, en la segunda fase de grupos.



Finalmente, si España contra Argentina fuera la final, se trataría de la cancelada Finalíssima que iba a disputarse el pasado 27 de marzo del 2026 en Qatar, la cual iba a enfrentar al campeón de la Eurocopa con el de la Copa América. No obstante, hablando de su historial en Copas del Mundo, solamente hay un registro. Fue en Inglaterra 1966, en la Fase de Grupos, con La Albiceleste imponiéndose 2-1 con un doblete de Luis Artime, siendo José Pirri el anotador de La Roja.