El Arsenal va en búsqueda de la gloria absoluta este sábado, aunque frente a ellos estará el vigente campeón europeo. La cita para definir la UEFA Champions League será en Budapest, en el Puskas Arena, y el norte de Londres está plagado de nerviosismo e ilusión en partes iguales.

Según informó L'Equipe, Martín Zubimendi sería suplente y el acompañante de Declan Rice en la mitad de la cancha sería Myles Lewis-Skelly, algo llamativo teniendo en cuenta la prestación que el vasco le brinda al Arsenal en el centro del campo.

El clásico 4-2-3-1 de Mikel Arteta quedaría fijo y tendría a David Raya como arquero, con Jürrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes y Riccardo Calafiori en la línea de cuatro; con Rice y Lewis-Skelly en el doble pivote, más Bukayo Saka, Martin Odegaard y Leandro Trossard como volantes ofensivos. El sueco Viktor Gyökeres será la referencia de área.

Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League Final 2026 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

"La preparación ha sido excelente y muy positiva. Estamos aquí porque nos lo hemos ganado. Mañana tenemos que ganarnos el derecho a ganar el trofeo", afirmó Mikel Arteta en la rueda de prensa previa al encuentro.

Sobre el rival, dijo: "Son los vigentes campeones y se han ganado el derecho a ser los favoritos. Sin embargo, estamos aquí para arrebatarles el estatus de campeón".

"Siempre ha sido una referencia para mí, desde que era jugador. Lo que ha hecho como entrenador y lo que ha conseguido en el PSG es espectacular. Puedes ver perfectamente sus huellas en este equipo, en su mentalidad y en su identidad futbolística", indicó sobre Luis Enrique.

Sobre los partidos de la temporada pasada entre Arsenal y PSG, concluyó: "Aprendimos mucho de esos partidos. Cuando los volví a ver, me di cuenta de lo cerca que estuvimos. Fue bastante injusto. Pero, ahora la historia es diferente y estoy seguro de que mañana haremos un gran partido".