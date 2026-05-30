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Sports Illustrated

Todo apunta a que Martín Zubimendi será suplente en la final de la Champions League

El entrenador español podría disponer de una variante inesperada para la definición.
Bruno Pernigotti|
Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League Final 2026
Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League Final 2026 | George Wood - UEFA/GettyImages

El Arsenal va en búsqueda de la gloria absoluta este sábado, aunque frente a ellos estará el vigente campeón europeo. La cita para definir la UEFA Champions League será en Budapest, en el Puskas Arena, y el norte de Londres está plagado de nerviosismo e ilusión en partes iguales.

Según informó L'Equipe, Martín Zubimendi sería suplente y el acompañante de Declan Rice en la mitad de la cancha sería Myles Lewis-Skelly, algo llamativo teniendo en cuenta la prestación que el vasco le brinda al Arsenal en el centro del campo.

El clásico 4-2-3-1 de Mikel Arteta quedaría fijo y tendría a David Raya como arquero, con Jürrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes y Riccardo Calafiori en la línea de cuatro; con Rice y Lewis-Skelly en el doble pivote, más Bukayo Saka, Martin Odegaard y Leandro Trossard como volantes ofensivos. El sueco Viktor Gyökeres será la referencia de área.

Gabriel Jesus, Piero Hincapie, William Saliba, Cristhian Mosquera, Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Martin Zubimendi, Gabriel
Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League Final 2026 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

"La preparación ha sido excelente y muy positiva. Estamos aquí porque nos lo hemos ganado. Mañana tenemos que ganarnos el derecho a ganar el trofeo", afirmó Mikel Arteta en la rueda de prensa previa al encuentro.

Sobre el rival, dijo: "Son los vigentes campeones y se han ganado el derecho a ser los favoritos. Sin embargo, estamos aquí para arrebatarles el estatus de campeón".

"Siempre ha sido una referencia para mí, desde que era jugador. Lo que ha hecho como entrenador y lo que ha conseguido en el PSG es espectacular. Puedes ver perfectamente sus huellas en este equipo, en su mentalidad y en su identidad futbolística", indicó sobre Luis Enrique.

Sobre los partidos de la temporada pasada entre Arsenal y PSG, concluyó: "Aprendimos mucho de esos partidos. Cuando los volví a ver, me di cuenta de lo cerca que estuvimos. Fue bastante injusto. Pero, ahora la historia es diferente y estoy seguro de que mañana haremos un gran partido".

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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