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Sports Illustrated

Todo lo que hay que saber sobre el Mundial 2030: países sedes, ciudades, fecha de inicio y formato

La próxima edición de la Copa del Mundo será histórica por una serie de factores únicos.
Bruno Pernigotti|
FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final
FIFA World Cup Trophy in New York City Ahead of FIFA World Cup 2026 Final | Jordan Bank - FIFA/GettyImages

Tras lo que fue un Mundial 2026 inolvidable, cuatro años nos separan de la próxima cita mundialista. En ella, el trofeo más preciado del planeta se pondrá nuevamente en juego y todos renovarán sus respectivas ilusiones de gloria: las potencias querrán aumentar su palmarés mientras que las que nunca fueron campeonas intentarán bordar su primera estrella.

En la siguiente guía encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la próxima Copa del Mundo, que por una serie de factores será única en la historia y sentará un precedente.

¿Quiénes son los anfitriones del Mundial 2030?

Esta será la primera vez en la historia que una copa se juegue en más de un continente, con presencia en tres diferentes: el grueso de la competencia se jugará en España, Portugal y Marruecos, siendo estas las tres sedes fundamentales.

El partido inaugural de los grupos de Argentina, Uruguay y Paraguay se jugarán en estos países en homenaje al centenario de la competencia, con su primera edición en tierras uruguayas.

"Teniendo en cuenta el contexto histórico de la primera Copa Mundial de la FIFA, el Consejo de la FIFA acordó además por unanimidad organizar una ceremonia única de celebración del centenario en la capital del país, Montevideo, así como tres partidos de la Copa Mundial en Uruguay, Argentina y Paraguay respectivamente", había informado la FIFA en 2023.

Uruguay v Ecuador - FIFA World Cup 2026 Qualifier
El Estadio Centenario vuelve a recibir un partido de Copa del Mundo 100 años después | Ernesto Ryan/GettyImages

¿Qué estadios y ciudades recibirán el Mundial 2030?

España

Ciudad

Estadio

Club

Capacidad

Barcelona

Camp Nou

FC Barcelona

105.000

Barcelona

RCDE Stadium

Espanyol

40.000

Bilbao

San Mamés

Athletic Club

53.331

Madrid

Bernabéu

Real Madrid

83.186

Madrid

Metropolitano

Atlético de Madrid

70.460

Sevilla

La Cartuja

-

70.000

Las Palmas

Gran Canaria

UD Las Palmas

32.392

San Sebastián

Anoeta

Real Sociedad

40.000

Zaragoza

La Romareda

Zaragoza

42.500

Portugal

Ciudad

Estadio

Club

Capacidad

Oporto

Estádio do Dragão

Porto

50.033

Lisboa

Estádio José Alvalade

Sporting de Lisboa

52.095

Lisboa

Estádio da Luz

Benfica

68.100

Marruecos

Ciudad

Estadio

Club

Capacidad

Marrakech

Stade de Marrakech

KAC Marrakech

45.250

Tánger

Ibn Batouta

Ittihad Tanger

75.600

Casablanca

Hassan II

-

115.000

Rabat

Moulay Abdellah

FAR Rabat

68.700

Agadir

Stade de Agadir

Hassania Agadir

45.480

Fez

Stade de Fez

Maghreb de Fès

Wydad de Fès

55.800

Sudamérica

Ciudad

Estadio

Club

Capacidad

Buenos Aires

Monumental

River Plate

85.018

Asunción

Osvaldo Domínguez Dibb

Olimpia

46.000

Montevideo

Centenario

-

60.235

Cabe destacar que aún está en disputa la sede de la final, con el flamante estadio de Casablanca como el más grande y los del Real Madrid y FC Barcelona como los más tradicionales. Los tres son los de mayor capacidad entre los organizadores y la última palabra la tendrá la FIFA.

¿Cómo es el formato del Mundial 2030?

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

En cuanto a la forma de competencia, hay un mar de dudas: en marzo de 2025 la CONMEBOL le propuso a la FIFA una expansión única a 64 equipos con motivo de conmemorar el centenario del torneo. Esto recibió grandes críticas, ya que en este caso estarían disputando el Mundial aproximadamente un tercio de los miembros de la FIFA.

En caso de que no se le de lugar a esta idea, se mantendría el formato del Mundial 2026.

  • 48 equipos
  • 12 grupos de cuatro equipos
  • Los dos primeros clasifican
  • Los ocho mejores terceros pasan de ronda
  • Habrá 16avos de final, 8vos de final, cuartos de final, semifinal y final

¿Por qué el Mundial 2030 será distinto a todos?

Todas las Copas del Mundo tienen su atractivo, pero el hecho de que se juegue en seis países repartidos en tres continentes la hacen totalmente única. Además, el centenario de la primera edición funcionará sin dudas como un ingrediente extra que le dará un atractivo especial a esta edición.

Será un Mundial donde la nueva generación tendrá que dar un paso adelante en búsqueda de la gloria, ya que los ídolos como Leo Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo ya serán cosa del pasado. Este será el cuarto de Kylian Mbappé, el segundo de Lamine Yamal y, si logra la clasificación, el segundo de Erling Haaland.

Fechas clave del Mundial 2030

Evento

Fecha

Sorteo de fase de grupos

diciembre de 2029

Partido inaugural

8 de junio de 2030

Final

21 de julio del 2030

Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2030

Fanatics Fest 2026 in New York City - Day 2
Fanatics Fest 2026 in New York City - Day 2 | Angelina Katsanis - FIFA/GettyImages

¿Dónde se juega el Mundial 2030?

Las sedes fijas serán España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán un partido de local cada uno en conmemoración al centenario de la competencia.

¿Cuántos equipos jugarán el Mundial 2030?

Resta la confirmación oficial, pero en principio serían 48 los participantes de esta Copa del Mundo. La CONMEBOL propuso ampliar a 64 países, aunque esta idea todavía no tuvo respuesta.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2030?

La gran final de la Copa del Mundo 2030 se jugará el 21 de julio de dicho año en estadio a confirmar, con Barcelona, Madrid y Casablanca picando en punta para hacerse del encuentro.

¿Por qué el Mundial se juega en distintos países?

La elección de España, Portugal y Marruecos fue la formal, por unanimidad según informó el Consejo de la FIFA. A pesar de eso, se le dio lugar a un pedido especial de CONMEBOL de albergar determinados encuentros en conmemoración al centenario del primer Mundial, disputado en Uruguay.

Las candidaturas en varios países serán una constante de aquí en más, siempre y cuando no se reduzca la cantidad de participantes en la Copa del Mundo.

¿Cuándo arranca el Mundial 2030?

El partido inaugural será el 8 de junio de 2030, seguramente en el Estadio Centenario de Montevideo y con Uruguay como protagonista.

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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