Todo lo que hay que saber sobre el Mundial 2030: países sedes, ciudades, fecha de inicio y formato

Tras lo que fue un Mundial 2026 inolvidable, cuatro años nos separan de la próxima cita mundialista. En ella, el trofeo más preciado del planeta se pondrá nuevamente en juego y todos renovarán sus respectivas ilusiones de gloria: las potencias querrán aumentar su palmarés mientras que las que nunca fueron campeonas intentarán bordar su primera estrella.

En la siguiente guía encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la próxima Copa del Mundo, que por una serie de factores será única en la historia y sentará un precedente.

¿Quiénes son los anfitriones del Mundial 2030?

Esta será la primera vez en la historia que una copa se juegue en más de un continente, con presencia en tres diferentes: el grueso de la competencia se jugará en España, Portugal y Marruecos, siendo estas las tres sedes fundamentales.

El partido inaugural de los grupos de Argentina, Uruguay y Paraguay se jugarán en estos países en homenaje al centenario de la competencia, con su primera edición en tierras uruguayas.

"Teniendo en cuenta el contexto histórico de la primera Copa Mundial de la FIFA, el Consejo de la FIFA acordó además por unanimidad organizar una ceremonia única de celebración del centenario en la capital del país, Montevideo, así como tres partidos de la Copa Mundial en Uruguay, Argentina y Paraguay respectivamente", había informado la FIFA en 2023.

El Estadio Centenario vuelve a recibir un partido de Copa del Mundo 100 años después | Ernesto Ryan/GettyImages

¿Qué estadios y ciudades recibirán el Mundial 2030?

España

Ciudad Estadio Club Capacidad Barcelona Camp Nou FC Barcelona 105.000 Barcelona RCDE Stadium Espanyol 40.000 Bilbao San Mamés Athletic Club 53.331 Madrid Bernabéu Real Madrid 83.186 Madrid Metropolitano Atlético de Madrid 70.460 Sevilla La Cartuja - 70.000 Las Palmas Gran Canaria UD Las Palmas 32.392 San Sebastián Anoeta Real Sociedad 40.000 Zaragoza La Romareda Zaragoza 42.500

Portugal

Ciudad Estadio Club Capacidad Oporto Estádio do Dragão Porto 50.033 Lisboa Estádio José Alvalade Sporting de Lisboa 52.095 Lisboa Estádio da Luz Benfica 68.100

Marruecos

Ciudad Estadio Club Capacidad Marrakech Stade de Marrakech KAC Marrakech 45.250 Tánger Ibn Batouta Ittihad Tanger 75.600 Casablanca Hassan II - 115.000 Rabat Moulay Abdellah FAR Rabat 68.700 Agadir Stade de Agadir Hassania Agadir 45.480 Fez Stade de Fez Maghreb de Fès



Wydad de Fès 55.800

Sudamérica

Ciudad Estadio Club Capacidad Buenos Aires Monumental River Plate 85.018 Asunción Osvaldo Domínguez Dibb Olimpia 46.000 Montevideo Centenario - 60.235

Cabe destacar que aún está en disputa la sede de la final, con el flamante estadio de Casablanca como el más grande y los del Real Madrid y FC Barcelona como los más tradicionales. Los tres son los de mayor capacidad entre los organizadores y la última palabra la tendrá la FIFA.

¿Cómo es el formato del Mundial 2030?

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

En cuanto a la forma de competencia, hay un mar de dudas: en marzo de 2025 la CONMEBOL le propuso a la FIFA una expansión única a 64 equipos con motivo de conmemorar el centenario del torneo. Esto recibió grandes críticas, ya que en este caso estarían disputando el Mundial aproximadamente un tercio de los miembros de la FIFA.

En caso de que no se le de lugar a esta idea, se mantendría el formato del Mundial 2026.

48 equipos

12 grupos de cuatro equipos

Los dos primeros clasifican

Los ocho mejores terceros pasan de ronda

Habrá 16avos de final, 8vos de final, cuartos de final, semifinal y final

¿Por qué el Mundial 2030 será distinto a todos?

Todas las Copas del Mundo tienen su atractivo, pero el hecho de que se juegue en seis países repartidos en tres continentes la hacen totalmente única. Además, el centenario de la primera edición funcionará sin dudas como un ingrediente extra que le dará un atractivo especial a esta edición.

Será un Mundial donde la nueva generación tendrá que dar un paso adelante en búsqueda de la gloria, ya que los ídolos como Leo Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo ya serán cosa del pasado. Este será el cuarto de Kylian Mbappé, el segundo de Lamine Yamal y, si logra la clasificación, el segundo de Erling Haaland.

Fechas clave del Mundial 2030

Evento Fecha Sorteo de fase de grupos diciembre de 2029 Partido inaugural 8 de junio de 2030 Final 21 de julio del 2030

Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2030

Fanatics Fest 2026 in New York City - Day 2 | Angelina Katsanis - FIFA/GettyImages

¿Dónde se juega el Mundial 2030?

Las sedes fijas serán España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán un partido de local cada uno en conmemoración al centenario de la competencia.

¿Cuántos equipos jugarán el Mundial 2030?

Resta la confirmación oficial, pero en principio serían 48 los participantes de esta Copa del Mundo. La CONMEBOL propuso ampliar a 64 países, aunque esta idea todavía no tuvo respuesta.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2030?

La gran final de la Copa del Mundo 2030 se jugará el 21 de julio de dicho año en estadio a confirmar, con Barcelona, Madrid y Casablanca picando en punta para hacerse del encuentro.

¿Por qué el Mundial se juega en distintos países?

La elección de España, Portugal y Marruecos fue la formal, por unanimidad según informó el Consejo de la FIFA. A pesar de eso, se le dio lugar a un pedido especial de CONMEBOL de albergar determinados encuentros en conmemoración al centenario del primer Mundial, disputado en Uruguay.

Las candidaturas en varios países serán una constante de aquí en más, siempre y cuando no se reduzca la cantidad de participantes en la Copa del Mundo.

¿Cuándo arranca el Mundial 2030?

El partido inaugural será el 8 de junio de 2030, seguramente en el Estadio Centenario de Montevideo y con Uruguay como protagonista.