Todo lo que hay que saber sobre el Mundial 2030: países sedes, ciudades, fecha de inicio y formato
Tras lo que fue un Mundial 2026 inolvidable, cuatro años nos separan de la próxima cita mundialista. En ella, el trofeo más preciado del planeta se pondrá nuevamente en juego y todos renovarán sus respectivas ilusiones de gloria: las potencias querrán aumentar su palmarés mientras que las que nunca fueron campeonas intentarán bordar su primera estrella.
En la siguiente guía encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la próxima Copa del Mundo, que por una serie de factores será única en la historia y sentará un precedente.
¿Quiénes son los anfitriones del Mundial 2030?
Esta será la primera vez en la historia que una copa se juegue en más de un continente, con presencia en tres diferentes: el grueso de la competencia se jugará en España, Portugal y Marruecos, siendo estas las tres sedes fundamentales.
El partido inaugural de los grupos de Argentina, Uruguay y Paraguay se jugarán en estos países en homenaje al centenario de la competencia, con su primera edición en tierras uruguayas.
"Teniendo en cuenta el contexto histórico de la primera Copa Mundial de la FIFA, el Consejo de la FIFA acordó además por unanimidad organizar una ceremonia única de celebración del centenario en la capital del país, Montevideo, así como tres partidos de la Copa Mundial en Uruguay, Argentina y Paraguay respectivamente", había informado la FIFA en 2023.
¿Qué estadios y ciudades recibirán el Mundial 2030?
España
Ciudad
Estadio
Club
Capacidad
Barcelona
Camp Nou
FC Barcelona
105.000
Barcelona
RCDE Stadium
Espanyol
40.000
Bilbao
San Mamés
Athletic Club
53.331
Madrid
Bernabéu
Real Madrid
83.186
Madrid
Metropolitano
Atlético de Madrid
70.460
Sevilla
La Cartuja
-
70.000
Las Palmas
Gran Canaria
UD Las Palmas
32.392
San Sebastián
Anoeta
Real Sociedad
40.000
Zaragoza
La Romareda
Zaragoza
42.500
Portugal
Ciudad
Estadio
Club
Capacidad
Oporto
Estádio do Dragão
Porto
50.033
Lisboa
Estádio José Alvalade
Sporting de Lisboa
52.095
Lisboa
Estádio da Luz
Benfica
68.100
Marruecos
Ciudad
Estadio
Club
Capacidad
Marrakech
Stade de Marrakech
KAC Marrakech
45.250
Tánger
Ibn Batouta
Ittihad Tanger
75.600
Casablanca
Hassan II
-
115.000
Rabat
Moulay Abdellah
FAR Rabat
68.700
Agadir
Stade de Agadir
Hassania Agadir
45.480
Fez
Stade de Fez
Maghreb de Fès
55.800
Sudamérica
Ciudad
Estadio
Club
Capacidad
Buenos Aires
Monumental
River Plate
85.018
Asunción
Osvaldo Domínguez Dibb
Olimpia
46.000
Montevideo
Centenario
-
60.235
Cabe destacar que aún está en disputa la sede de la final, con el flamante estadio de Casablanca como el más grande y los del Real Madrid y FC Barcelona como los más tradicionales. Los tres son los de mayor capacidad entre los organizadores y la última palabra la tendrá la FIFA.
¿Cómo es el formato del Mundial 2030?
En cuanto a la forma de competencia, hay un mar de dudas: en marzo de 2025 la CONMEBOL le propuso a la FIFA una expansión única a 64 equipos con motivo de conmemorar el centenario del torneo. Esto recibió grandes críticas, ya que en este caso estarían disputando el Mundial aproximadamente un tercio de los miembros de la FIFA.
En caso de que no se le de lugar a esta idea, se mantendría el formato del Mundial 2026.
- 48 equipos
- 12 grupos de cuatro equipos
- Los dos primeros clasifican
- Los ocho mejores terceros pasan de ronda
- Habrá 16avos de final, 8vos de final, cuartos de final, semifinal y final
¿Por qué el Mundial 2030 será distinto a todos?
Todas las Copas del Mundo tienen su atractivo, pero el hecho de que se juegue en seis países repartidos en tres continentes la hacen totalmente única. Además, el centenario de la primera edición funcionará sin dudas como un ingrediente extra que le dará un atractivo especial a esta edición.
Será un Mundial donde la nueva generación tendrá que dar un paso adelante en búsqueda de la gloria, ya que los ídolos como Leo Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo ya serán cosa del pasado. Este será el cuarto de Kylian Mbappé, el segundo de Lamine Yamal y, si logra la clasificación, el segundo de Erling Haaland.
Fechas clave del Mundial 2030
Evento
Fecha
Sorteo de fase de grupos
diciembre de 2029
Partido inaugural
8 de junio de 2030
Final
21 de julio del 2030
Preguntas frecuentes sobre el Mundial 2030
¿Dónde se juega el Mundial 2030?
Las sedes fijas serán España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán un partido de local cada uno en conmemoración al centenario de la competencia.
¿Cuántos equipos jugarán el Mundial 2030?
Resta la confirmación oficial, pero en principio serían 48 los participantes de esta Copa del Mundo. La CONMEBOL propuso ampliar a 64 países, aunque esta idea todavía no tuvo respuesta.
¿Cuándo se juega la final del Mundial 2030?
La gran final de la Copa del Mundo 2030 se jugará el 21 de julio de dicho año en estadio a confirmar, con Barcelona, Madrid y Casablanca picando en punta para hacerse del encuentro.
¿Por qué el Mundial se juega en distintos países?
La elección de España, Portugal y Marruecos fue la formal, por unanimidad según informó el Consejo de la FIFA. A pesar de eso, se le dio lugar a un pedido especial de CONMEBOL de albergar determinados encuentros en conmemoración al centenario del primer Mundial, disputado en Uruguay.
Las candidaturas en varios países serán una constante de aquí en más, siempre y cuando no se reduzca la cantidad de participantes en la Copa del Mundo.
¿Cuándo arranca el Mundial 2030?
El partido inaugural será el 8 de junio de 2030, seguramente en el Estadio Centenario de Montevideo y con Uruguay como protagonista.
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo