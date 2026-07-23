Todo lo que sabemos de EA Sports FC 27: fecha de lanzamiento, tráiler, portadas, novedades y más

La cuenta regresiva para EA Sports FC 27 ya comenzó. Electronic Arts presentó oficialmente las primeras imágenes del juego y dio inicio a una nueva temporada de anuncios que continuará en las próximas semanas, con detalles sobre el gameplay, los modos de juego, las licencias y la fecha de lanzamiento.

Aunque todavía quedan varios aspectos por confirmar, ya existen datos oficiales y filtraciones confiables que permiten tener una buena idea de qué ofrecerá la próxima entrega de la saga.

Esto es todo lo que sabemos de EA Sports FC 27 hasta el momento.

¿Cuándo sale EA Sports FC 27?

Por ahora, Electronic Arts no confirmó la fecha de lanzamiento. Sin embargo, varias filtraciones coinciden en que el juego llegará el 25 de septiembre de 2026, mientras que quienes adquieran la Ultimate Edition o cuenten con EA Play podrían acceder desde el 18 de septiembre, una semana antes del lanzamiento general.

Como sucede cada año, se espera que EA oficialice estos detalles durante la presentación del juego o poco después de abrir las reservas.

¿Cuándo se presenta el primer tráiler?

El primer tráiler oficial de EA Sports FC 27 se estrena el 23 de julio de 2026 y se mostrarán las primeras imágenes del juego, además de adelantar varias de las principales novedades de esta edición.

¿Qué modos de juego tendrá?

Aunque EA aún no reveló todos los detalles, se espera el regreso de los principales modos:

Ultimate Team

Modo Carrera

Clubs

Player Career

Football Ultimate Team

Rush

Además, se esperan mejoras importantes en la jugabilidad y la inteligencia artificial.

¿En qué plataformas estará disponible?

Todo indica que FC 27 llegará a:

PlayStation 5

PlayStation 4

Xbox Series X|S

Xbox One

PC

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2

EA todavía debe confirmar oficialmente la lista definitiva de plataformas.

¿Ya se puede reservar el EA Sports FC 27?

Todavía no.

Se espera que las reservas se habiliten poco después de la presentación oficial del juego, junto con el anuncio de las ediciones disponibles, los precios y los beneficios para quienes compren la Ultimate Edition