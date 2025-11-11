Todos los campeones de goleo de Chivas

La fase regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX culminó el pasado fin de semana. Una de las grandes sorpresas fue el rendimiento colectivo de Chivas de Guadalajara y el desempeño individual de Armando González. El delantero de 22 años se mostró letal frente al arco y se coronó campeón de goleo, empatado con 12 anotaciones junto a Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético de San Luis).



La última vez que Chivas tuvo un campeón de goleo fue hace seis años, cuando Alan Pulido conquistó el título en el Apertura 2019. A continuación, te presentamos a los demás jugadores rojiblancos que han sido campeones de goleo.



1. Adalberto 'Dumbo' López | 1953/54

Adalberto "dumbo" López nació el 4 de julio de 1923. (f. 1996).

Delantero histórico, jugó para el Atlante, León, Atlas, Oro y Chivas.



➡️Campeón de goleo individual en 5 ocasiones

➡️Máximo goleador del León con 136 goles

➡️Ocupa el 8° lugar en la lista de goleadores de la Liga pic.twitter.com/9cmgGwu7xZ — Archivo Futbolero (@ArchivoFutboler) July 4, 2020

El delantero mexicano Adalberto López fue el primer campeón de goleo en la historia de Chivas. Aunque en esa campaña compartió el título con José María Palleiro (Necaxa) y Juan Carlos Carrera (Oro), todos con 21 goles.

2. Crescencio Gutiérrez | 1956/57

Crescencio Gutiérrez nació el 26 de octubre de 1933. «El mellone» era delantero, con 91 goles es el 4° goleador histórico de Chivas, fue parte del campeonísimo y campeón de goleo individual (56-57). Jugó también en el Morelia una temporada (62-63).

Fue mundialista en 🇸🇪 1958. pic.twitter.com/crP31clMj6 — Archivo Futbolero (@ArchivoFutboler) October 26, 2020

El futbolista rojiblanco Crescencio Gutiérrez se convirtió en el segundo campeón de goleo en la historia del Rebaño Sagrado, al anotar 19 goles en esa campaña.

3. Salvador Reyes | 1961/62

Chava Reyes, el máximo ídolo rojiblanco y segundo máximo goleador histórico con 154 goles, sumó 21 tantos en esa campaña y compartió el título de goleo con Carlos Lara (Zacatepec).

4. Omar Bravo | Clausura 2007

CD Chivas de Guadalajara v Los Angeles Galaxy | Robert Laberge/GettyImages

El atacante oriundo de Los Mochis, quien ostenta el récord histórico de goles con la institución (160), rompió una racha de 45 años sin un campeón de goleo para el equipo de Verde Valle al anotar 11 tantos en ese certamen.

5. Javier Hernández | Bicentenario 2010

Chivas Guadalajara v Manchester United - Friendly Match | LatinContent/GettyImages

En su último torneo con Chivas antes de partir al Manchester United, Chicharito Hernández se coronó campeón de goleo del fútbol mexicano pese a disputar solo 10 partidos: anotó 10 tantos y compartió el título con Hérculez Gómez (Puebla) y Johan Fano (Atlante).

6. Alan Pulido | Apertura 2019

Chivas v Veracruz - Torneo Apertura 2019 Liga MX | Refugio Ruiz/GettyImages

Antes de unirse al Sporting Kansas City en la MLS para la temporada 2020, 'Puligol' anotó 12 goles con el Rebaño Sagrado durante el Apertura 2019, y compartió el título de campeón de goleo con el argentino Mauro Quiroga de Necaxa.

7. Armando González | Apertura 2025

FBL-MEX-GUADALAJARA-MONTERREY | ULISES RUIZ/GettyImages

El delantero de 22 años se convirtió en el séptimo campeón goleador de las Chivas de Guadalajara. La 'Hormiga' tuvo un rendimiento notable y anotó un total de 12 goles. Compartió la distinción con Paulinho y Joao Pedro.