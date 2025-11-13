Todos los detalles de la posible cesión de Endrick al Olympique Lyon

El futuro inmediato de Endrick apunta con fuerza hacia la Ligue 1. El joven atacante brasileño ha dado el visto bueno para salir cedido al Olympique Lyon, decisión que busca asegurarle minutos regulares en la segunda mitad de la temporada.

El Real Madrid y el Lyon mantienen conversaciones avanzadas para cerrar la operación. Ambos clubes trabajan con la intención de alcanzar un acuerdo definitivo incluso antes de que se abra oficialmente el mercado de invierno, entendiendo la urgencia de planificar el semestre.

🇧🇷🇫🇷 Los detalles de la cesión de Endrick al Olympique de Lyon:



→ 💰€800.000 de cargo de préstamo.

→ 6⃣ Duración de seis meses.

→ 🔙 Opción de repesca en caso de lesión de un delantero del Real Madrid (RM quiere hasta el 31/1 y OL hasta el 15/1)

Las negociaciones contemplan un coste de préstamo cercano a los 800 mil euros. Se trata de una inversión moderada para el Lyon, pero suficiente para que el Madrid considere viable la cesión, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones deportivas.

El préstamo sería estrictamente de seis meses. No existe posibilidad de extender la estancia del delantero más allá de ese periodo, pues el Madrid mantiene al jugador dentro de su planificación a mediano plazo.

Real Madrid CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Uno de los puntos claves de la negociación es la opción de repesca. El Real Madrid exige poder recuperarlo durante todo enero en caso de lesiones de sus delanteros. Lyon, sin embargo, pretende limitar esta ventana a los primeros 15 días del mes para evitar desequilibrios en su plantilla.

Ambas partes buscan un acuerdo intermedio, conscientes de que la flexibilidad en esta cláusula puede determinar la firma final. Para el Madrid, es un seguro deportivo. Para el Lyon, una garantía de estabilidad.

Otro punto ya encaminado es el salario del jugador. Tanto Real Madrid como Olympique Lyon asumirán el sueldo de Endrick en partes iguales, fórmula que facilita el aval financiero por parte del club francés.



El deseo del brasileño también ha pesado. Endrick ve con buenos ojos aterrizar en Lyon, club que ha mostrado confianza plena en su proyección y que le promete un rol protagónico inmediato en el ataque.