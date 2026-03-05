Todos los detalles de la dura lesión sufrida por Víctor Dávila: ¿cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

La preocupación se instaló en el Club América luego de la lesión que sufrió Víctor Dávila durante el partido frente a FC Juárez. El delantero chileno protagonizó una acción desafortunada que lo obligó a abandonar el terreno de juego entre evidentes gestos de dolor.

La jugada ocurrió en una disputa dentro del área donde el atacante trabó su pierna contra el césped al intentar disputar el balón. El movimiento provocó una torsión que inmediatamente encendió las alarmas en el cuerpo médico y en el banquillo azulcrema.

¡FEÍSIMA LESIÓN DE DÁVILA! 😱



Más allá de la derrota parcial vs Juárez al medio tiempo, la peor noticia para el América fue la horrible lesión que sufrió Víctor Dávila.



El chileno se marchó del campo entre lágrimas... viendo las imágenes, solo queda esperar que haya evitado una… pic.twitter.com/bP7nNfEAIT — Andre Marín (@andremarinpuig) March 5, 2026

Dávila quedó tendido sobre el campo y rápidamente recibió atención médica. Las imágenes mostraron al futbolista visiblemente afectado, incapaz de incorporarse por sus propios medios. La gravedad del momento quedó reflejada en el silencio del estadio mientras el personal médico evaluaba la situación.

Minutos después se confirmó que el delantero no podría continuar en el encuentro. El futbolista abandonó el terreno de juego entre lágrimas, una escena que reflejó la preocupación tanto del propio jugador como de sus compañeros dentro del equipo.

La situación obligó incluso a la intervención de los servicios médicos externos. El delantero chileno fue retirado en ambulancia para continuar con la evaluación correspondiente, mientras el cuerpo técnico del América observaba con evidente inquietud el desarrollo del episodio.

FBL-MEX-AMERICA-JUAREZ | YURI CORTEZ/GettyImages

¿Cuánto tiempo podría estar fuera del campo Dávila?

FBL-MEX-AMERICA-JUAREZ | YURI CORTEZ/GettyImages

Las primeras valoraciones médicas apuntan a un posible daño en la rodilla. Aunque todavía no existe un diagnóstico oficial, la naturaleza de la jugada ha generado temor dentro del entorno del club ante la posibilidad de una lesión de mayor gravedad.

El peor escenario contemplado por el cuerpo médico sería una lesión de ligamentos en la rodilla. De confirmarse este diagnóstico, el delantero podría quedar fuera de actividad por un periodo prolongado, lo que implicaría prácticamente el final de su participación en el torneo. Una ausencia de al menos seis meses luce posible.

La posible baja de Dávila representaría un golpe importante para el América. El atacante chileno se había convertido en una alternativa ofensiva relevante dentro del esquema del equipo, aportando movilidad, intensidad y capacidad para generar peligro en el área rival.

Por ahora, el club mantiene cautela y espera los estudios médicos correspondientes. En las próximas horas se realizarán las pruebas necesarias para determinar la gravedad exacta de la lesión y establecer el tiempo estimado de recuperación.