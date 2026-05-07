Todos los detalles de la final de la CONCACAF Liga de Campeones

Si bien es cierto que los clubes de la MLS han mostrado crecimiento deportivo, la Liga MX sigue dominando la CONCACAF al menos a nivel de equipos. Para muestra de ello la presente edición de la CONCACAF Liga de Campeones, donde, una vez más la presea quedará en manos de un club mexicano.

La noche del martes los Tigres de la UANL firmaron su boleto a la gran final luego de dejar en el camino al cuadro de Nashville, para muchos la gran revelación del torneo. Por su parte, el Toluca firmó la remontada global sobre el mejor club de la MLS en la actualidad, el LAFC, a quienes derrotaron por 4-0 en la vuelta.

🚨 ¡LA FINAL ES A PARTIDO ÚNICO! 🚨#CentralFOX | Concacaf tendrá campeón mexicano y así se jugará la Gran Final entre Toluca y Tigres, con fecha confirmada https://t.co/xoZQAEQ7px — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 7, 2026

Por ende y como se ha vuelto una tradición, la presea de la CONCACAF se quedará en México. La noche del próximo sábado 30 de mayo, durante el último juego de la temporada previa a la Copa del Mundo, el Toluca recibirá a los Tigres de la UANL en el Estadio Nemesio Diez

El Toluca se quedó con el privilegio de la localía cortesía del modelo de elección del torneo. Recordar que el resultado de cada juego de eliminatoria que enfrentan los clubes acumulan puntaje para definir quienes cierran las llaves como locales y visitantes y en este caso, quien se queda con la plaza de local para la final.

Tigres UANL v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Quien se corone campeón de la zona, no sólo ocupará el cetro que al día de hoy pertenece a Cruz Azul. De la misma forma, firmará su boleto para el Mundial de Clubes de 2029 con todos los beneficios deportivos y financieros que esto representa.

Toluca y Tigres siguen demostrando su poderío o dominio tanto de México como en CONCACAF. En diciembre del año pasado se midieron en la final de la Liga MX. Ahora se pelean por el título internacional.