El Real Madrid encendió las alarmas tras confirmarse la lesión de Rodrygo, un contratiempo que llega en un momento sensible de la temporada. El atacante brasileño presenta una tendinosis en el isquiotibial de la pierna derecha, diagnóstico que obliga al cuerpo técnico a manejar con cautela su regreso para evitar recaídas.

El parte médico establece una baja mínima de diez días, periodo en el que Rodrygo quedará fuera de la dinámica competitiva. La lesión no requiere intervención quirúrgica, pero sí reposo controlado, trabajo de fisioterapia y una progresión gradual en cargas, factores determinantes para reducir riesgos en una musculatura históricamente exigida por su perfil explosivo.

En el corto plazo, el brasileño se perderá dos partidos de liga, lo que obliga a Carlo Ancelotti a reajustar el frente ofensivo. La ausencia impacta tanto en la profundidad por banda como en la capacidad de desequilibrio en el uno contra uno, un recurso habitual para romper defensas cerradas en el campeonato doméstico.

El mejor escenario apunta a un regreso el 21 de febrero, cuando el Real Madrid visite a Osasuna por LaLiga. Para que eso ocurra, la evolución deberá ser óptima en cada fase del tratamiento, sin molestias residuales y con respuesta positiva a los trabajos de intensidad, sprint y cambios de ritmo.

Sin embargo, el peor panorama contempla que Rodrygo quede fuera todo febrero, una posibilidad que el club no descarta si la recuperación se prolonga. La prioridad es proteger al futbolista de una recaída que podría derivar en una lesión muscular más severa, con consecuencias a medio y largo plazo.

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

A esta baja física se suma un factor clave: Rodrygo también se perderá los duelos de play-off de la Champions League por suspensión. El brasileño no estará disponible ante Benfica, independientemente de su estado físico, lo que limita las alternativas ofensivas en una eliminatoria de alto voltaje.

La combinación de lesión y sanción reduce el margen de maniobra del cuerpo técnico en el calendario europeo. En Champions, el Real Madrid deberá gestionar minutos y roles con un plantel exigido, mientras intenta mantener la competitividad sin uno de sus atacantes más determinantes en noches continentales.

Así, el club blanco afronta un periodo de ajuste, cuidando los tiempos de Rodrygo y equilibrando cargas en un mes decisivo. El objetivo es claro: recuperarlo al cien por ciento, asegurar su disponibilidad para el tramo final de la temporada y minimizar riesgos en una plantilla que apunta a pelear por todos los frentes.