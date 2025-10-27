Todos los detalles de la nueva lesión de Dani Carvajal

El Real Madrid emitió un parte médico oficial confirmando una nueva lesión en la rodilla derecha de su capitán, Dani Carvajal, apenas un día después de su regreso al terreno de juego en el Clásico contra el FC Barcelona (victoria 2-1 del Real Madrid el domingo 26 de octubre).

Carvajal, de 33 años, jugó sólo 19 minutos como suplente en ese partido, notando molestias al final del encuentro, lo que lo llevó a someterse a pruebas médicas inmediatas. A continuación, detallaremos en este espacio todos los aspectos clave de la lesión, basados en el comunicado oficial del club.

Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia. Club de Fútbol Real Madrid

Daniel Carvajal of Real Madrid CF reacts during the La Liga... | SOPA Images/GettyImages

Lo anterior significa que Dani presenta un fragmento de cartílago, hueso o tejido que se desprende y se mueve libremente dentro de la articulación, causando dolor, inflamación y limitación de movimiento. Afectando el rendimiento del jugador tanto en el campo como en los trabajos diarios.

Una de las situaciones más graves en torno al daño, es que el mismo se da en la rodilla dañada tiempo atrás. La misma que sufrió una grave lesión el 5 de octubre de 2024 (rotura del ligamento cruzado anterior, ligamento colateral externo y tendón poplíteo), que lo mantuvo 9 meses fuera de las canchas hasta julio de 2025.

El tiempo de vuelta al campo depende al cien por ciento de la evolución del jugador. En casos pasados, otros jugadores han demorado de dos a tres meses en regresar a la actividad. Con Dani se puede tener un poco más de precaución debido a su edad y sus lesiones previas.