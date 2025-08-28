Todos los detalles de la oferta de Rayados de Monterrey por Borja Mayoral

Como se ha informado en este espacio, Rayados de Monterrey está a la caza de un fichaje final antes de que el mercado de verano cierre. El equipo que hoy es líder de la Liga MX quiere hace fuerte su ataque con el arribo de un ofensor que pueda rendir como centro delantero o como un '10'.

Luego de valorar infinidad de nombres en diferentes mercados del planeta, todo indica que el área deportiva del Rayados se ha decantado por un jugador. Fuentes en México confirman que Monterrey está listo para poner en la mesa del Getafe el dinero por la carta de Borja Mayoral.

🚨🤠 EXCL. Monterrey oferta formalmente por Borja Mayoral



->Transferencia definitiva por 8ME netos + 2ME en variables

->Pago de cláusula en plan de pagos

->Ofrecen 4 años de contrato a 🇪🇸

->Esperan respuesta en próx. días



DETALLES.https://t.co/c9mKGQ2Lr3 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) August 28, 2025

Fernando Esquivel confirma que Monterrey no ha de negociar un precio a la baja y pagará la clausula de salida del ex Real Madrid. La misma es de 10 millones de euros, son 8 fijos y otros dos en bonos de rendimiento. Se entiende que el Getafe aceptará que el equipo de la Liga MX pague la misma en plazos.

Getafe CF v RC Celta de Vigo - La Liga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

En cuanto al acuerdo del jugador, se entiende que el club le ofrece un contrato de largo plazo. El mismo será de 4 años. A nivel de sueldo, por ahora no está del todo clara la cifra que Mayoral ingresará, sin embargo, se entiende que puede estar alrededor de 4 millones de dólares por año.

Getafe está urgido de vender y Mayoral de salir del club de la ciudad de Madrid. Siendo el caso, se entiende que el traspaso se cerrará en unas cuentas horas.

