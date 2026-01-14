Todos los detalles de las complicaciones entre Cruz Azul y Miguel Borja

El fichaje de Miguel Borja se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para Cruz Azul. Lo que parecía una incorporación cerrada y encaminada desde hace semanas hoy vive un escenario de tensión, marcado por trámites inconclusos, salidas pendientes y un tiempo que comienza a jugar en contra de la directiva celeste.

Borja incluso ya no se encuentra en territorio mexicano, después de permanecer cerca de quince días en el país sin poder firmar oficialmente su contrato. El atacante colombiano esperaba resolver detalles administrativos mínimos, pero la realidad fue otra: Cruz Azul no logró liberar la plaza de extranjero necesaria para registrarlo.

El problema no radica en desacuerdos contractuales con el futbolista o su entorno. El acuerdo económico está pactado desde hace semanas. La responsabilidad recae directamente en la planificación del club, que llegó al límite de extranjeros sin concretar salidas clave antes de cerrar la operación por el delantero sudamericano.

Hoy el fichaje no está oficialmente caído, pero sí camina por una cuerda floja. La ventana de registros se acorta y, mientras no se libere espacio, Borja sigue en el limbo. La incertidumbre empieza a generar ruido interno y presión externa sobre una directiva que apostó fuerte por su llegada.

Los nombres están claros. Para abrirle la puerta al colombiano, Cruz Azul necesita desprenderse de Mateusz Bogusz o de Camilo Candido. Sin embargo, ninguna de las dos salidas ha podido concretarse en el mercado invernal, complicando aún más el panorama.

Ambos jugadores ocupan plaza de extranjero y mantienen contrato vigente. Las negociaciones para su salida no han avanzado al ritmo esperado, ya sea por falta de ofertas convincentes o por condiciones económicas difíciles de acomodar para las partes interesadas. Mientras tanto, el reloj sigue avanzando sin pausa.

En La Noria saben que el margen de maniobra es cada vez más reducido. Si no logran resolver una baja en cuestión de días, el riesgo de que el fichaje se derrumbe será real. El escenario preocupa, sobre todo porque Borja era considerado una pieza clave para reforzar el ataque de inmediato.

Cruz Azul se encuentra, literalmente, contra el límite de tiempo. La directiva confía en destrabar la situación, pero cualquier demora adicional podría convertir una operación avanzada en un fracaso de mercado. Por ahora, el caso Borja simboliza un problema de planeación que amenaza con pasar factura deportiva.

