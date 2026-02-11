Todos los detalles del fichaje de Thiago Espinosa por el América

El Club América tiene prácticamente cerrado a su nuevo refuerzo por la banda izquierda. Thiago Espinosa ya está en vuelo rumbo a México para firmar con las "Águilas", en una operación que fortalece la zona defensiva de cara al cierre del torneo y los compromisos internacionales.

El periodista César Luis Merlo confirmó los detalles del movimiento y fue claro en su reporte: “Thiago Espinosa ya está en México para firmar con el América. Racing de Montevideo lo cedió a préstamo por un año con una opción de compra que puede ser obligación si disputa el 60% de los partidos”. La información marca el avance definitivo del fichaje.

Espinosa, lateral izquierdo uruguayo de apenas 21 años, llega procedente del Racing de Montevideo, institución que aceptó la fórmula propuesta por la directiva azulcrema. Se trata de una cesión por un año con opción de compra incluida dentro del acuerdo.

Sin embargo, la cláusula tiene una condición importante. La opción podría transformarse en obligación si el futbolista cumple con al menos el 60 por ciento de los minutos establecidos en el contrato. Es decir, si logra consolidarse como pieza recurrente en el esquema del cuerpo técnico.

El movimiento responde a la necesidad del América de rejuvenecer y fortalecer la lateral izquierda, una posición que ha requerido competencia interna y mayor profundidad. Espinosa destaca por su recorrido, intensidad defensiva y capacidad para proyectarse al ataque, cualidades que encajan con la idea ofensiva del club.

A sus 21 años, el uruguayo da el salto más importante de su carrera. Pasar del fútbol charrúa a la Liga MX representa un desafío significativo, tanto por la exigencia mediática como por el peso institucional de vestir la camiseta azulcrema, una de las más demandantes del continente.

En Coapa confían en que su juventud no sea un obstáculo, sino un impulso. La apuesta es clara: talento joven con margen de crecimiento y posibilidad de consolidarse a largo plazo. Si responde dentro del campo y cumple con los minutos pactados, el América asegurará su permanencia definitiva.

Espinosa arribará en las próximas horas para presentar exámenes médicos y cerrar los últimos detalles contractuales. Si todo transcurre conforme a lo previsto, el lateral izquierdo quedará registrado oficialmente y podría integrarse de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes del cuerpo técnico.

