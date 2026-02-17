Todos los detalles del posible retorno a la actividad de Kevin Mier

Cruz Azul recibe una de las noticias más esperadas del semestre. Tras casi cuatro meses fuera por lesión, Kevin Mier está de vuelta y será elegible para el compromiso de este sábado ante Guadalajara, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura.

El guardameta colombiano superó el proceso de recuperación y ya trabaja al parejo del grupo, lo que abre la puerta a su reaparición en un partido de alta exigencia. Sin embargo, su presencia en la convocatoria no garantiza automáticamente la titularidad bajo los tres palos.

El regreso de Mier llega en un momento clave para los celestes, que enfrentan a un rival directo y en un escenario de presión. El cruce ante Chivas exigirá máxima concentración y liderazgo desde el arco, una zona que ha estado bien cubierta en su ausencia.

Durante el tiempo que Mier permaneció fuera, Andrés Gudiño asumió la responsabilidad y respondió con actuaciones de alto nivel. El arquero mexicano no solo mantuvo competitiva a la Máquina, sino que también ofreció seguridad y regularidad jornada tras jornada.

La realidad deportiva coloca a Nicolás Larcamón ante una decisión compleja. Por un lado, Mier es el arquero estelar del proyecto y pieza importante en la estructura defensiva. Por el otro, Gudiño ha demostrado argumentos suficientes para sostener el puesto sin desentonar.

El cuerpo técnico deberá valorar aspectos físicos, ritmo de competencia y momento anímico. Aunque Mier ya está habilitado, no está del todo claro que inicie como titular. Forzar un regreso inmediato podría implicar riesgos innecesarios tras un periodo prolongado de inactividad.

En el entorno celeste se entiende que la competencia interna fortalece al plantel. La recuperación de Mier amplía las alternativas y eleva el nivel de exigencia en la portería, un puesto determinante en la aspiración de Cruz Azul por consolidarse en la parte alta de la tabla.

Más allá del nombre que aparezca en el once inicial, el regreso del colombiano representa una inyección anímica para el grupo. Después de meses de incertidumbre, la Máquina vuelve a contar con uno de sus referentes, justo en un duelo que puede marcar el pulso del torneo.

Larcamón tendrá la última palabra. La elección entre continuidad o jerarquía será una de las decisiones más relevantes del fin de semana. Cruz Azul recupera a Kevin Mier, pero el debate en la portería apenas comienza.