Todos los detalles sobre el posible retorno de Kevin Mier con Cruz Azul

Kevin Mier está por regresar a la actividad con Cruz Azul y la noticia representa un impulso anímico importante para la institución. Tras varios meses fuera de las canchas, el guardameta colombiano comienza a dejar atrás la lesión que lo marginó desde el 8 de noviembre del año pasado.

El meta ya trabaja a la par del equipo, una señal clara de que su proceso de rehabilitación ha evolucionado favorablemente. Su integración total a los entrenamientos colectivos confirma que el cuerpo técnico lo considera en la etapa final de su recuperación física y futbolística.

A PUNTO DE VOLVER 💙🧤🤩



Extraordinarias noticias para la Nación Celeste. Cruz Azul evalúa que Kevin Mier sume minutos este fin de semana con la Sub-21 ante Chivas.



➡️ Según reporta César Caballero de ESPN, el arquero colombiano estaría en condiciones para volver a la actividad… pic.twitter.com/5b7Ahlawqu — Futbol Total (@futboltotal) February 19, 2026

Desde su ausencia, la portería celeste ha tenido ajustes y movimientos internos para mantener la estabilidad competitiva. Sin embargo, el regreso de Mier abre nuevamente el panorama en la lucha por la titularidad, un aspecto que podría elevar el nivel interno del plantel.

Se entiende que este fin de semana tendrá minutos con el equipo Sub-21, como parte del plan progresivo diseñado para su vuelta oficial. La intención es que sume ritmo de juego en un entorno competitivo, pero con menor exigencia mediática y estratégica que la primera división.

El compromiso será ante Chivas en la misma categoría, un escenario ideal para evaluar sensaciones, reflejos y toma de decisiones en situación real de partido. Más allá del resultado, lo relevante será observar su desempeño físico tras varios meses sin actividad oficial.

Cruz Azul v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

No tiene actividad desde el 8 de noviembre, fecha en la que disputó su último encuentro antes de la lesión. Desde entonces, el proceso ha sido meticuloso, priorizando la recuperación integral para evitar recaídas y asegurar una reincorporación sólida.

El cuerpo técnico valora que el arquero ya complete sesiones completas sin restricciones, lo que fortalece la posibilidad de verlo pronto nuevamente en convocatorias del primer equipo. Todo dependerá de cómo responda tras sus minutos con la categoría juvenil.

Luego de dicho encuentro, podría volver al primer equipo la semana siguiente, siempre que no existan contratiempos. La decisión final recaerá en la evaluación médica y deportiva posterior al duelo ante el conjunto rojiblanco.

El regreso de Mier no solo amplía las opciones bajo los tres postes, sino que también representa competencia directa en una posición clave. Cruz Azul recupera a un elemento que fue fundamental antes de su lesión y que ahora buscará retomar su mejor versión.

MÁS NOTICIAS SOBRE CRUZ AZUL