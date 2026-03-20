Todos los detalles sobre la nueva lesión de Alisson Becker

No está siendo un año sencillo para el Liverpool. El equipo se ha quedado muy lejos de lo que se esperaba de ellos al invertir más de 500 millones de euros en fichajes el pasado mercado de verano.

El bajón del club es tal que recién en marzo, no tienen la más mínima opción de ganar la Premier League, competición de la cual son los campeones en turno. Uno de los motivos de esta caída es sin duda el enorme cúmulo de lesiones sufridas a lo largo del año, estadística a la cual hay que sumar una adicional.

El Liverpool anunció que Alisson causará baja una vez más por lesión. Si bien el club no dio detalles de la misma, se entiende que se trata de un tema muscular. Siendo el caso, el arquero no será elegible para el duelo de este fin de semana en el que el cuadro de Anfield se medirá con el Brighton.

Adicional, Alisson causa baja de la fecha FIFA. el meta no será elegible para la gira que encará Brasil por Estados Unidos. Dentro de los amistosos de la Verde Amarela para dicho parón está incluido uno estelar en contra de la selección de Francia donde se entendía que Becker sería el meta estelar.

Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El año anterior Alisson todavía se destacó como uno de los mejores porteros de la Premier League y por ende del planeta. Sin embargo, a la par de la baja del club, el ciclo en curso toda ha sido distinto.

El meta ha navegado de lesión tras lesión. No encuentra la regularidad deseada. Siendo el caso, el meta suplente que se unió a la plantilla el pasado verano, Giorgi Mamardashvili, ha tenido muchos más minutos de los contemplados.

El plan del Liverpool con Becker es claro: reposo total en el parón de selección con la meta de que llegue al cien por ciento para el duelo de Champions League contra el PSG.