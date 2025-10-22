Todos los detalles sobre la renovación de Brian Rodríguez con el América

El semestre ha sido duro para el América. Si bien el equipo está segundo en la general, el cuadro de la capital del país no está desarrollando un fútbol a la altura de lo que se podría esperar de su plantilla. Siendo el caso, el área deportiva ya valora el futuro del equipo de cara al mercado de invierno.

Antes de poner en la mesa los posibles fichajes para el mes de enero, el área deportiva del América tiene la meta de definir las salidas. Uno de los nombres que más ruido estaba generando era el de Brian Rodríguez debido a su compleja situación contractual, un problema que ha sido resuelto de forma total.

🚨[EXCLUSIVO] Brian Rodríguez renovó contrato con el América hasta junio de 2029. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/yTCIqupXhr pic.twitter.com/Cr01qHXo2j — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 21, 2025

A la espera del comunicado oficial por parte del club de la Liga MX, fuentes confirman que el jugador y el América firmarán la extensión de contrato a largo plazo. Siendo claros, Brian será pieza de los del nido de Coapa hasta el verano de 2029, es decir, firma un vinculo por tres años más.

De esta forma, el América evita cualquier opción de que el extremo se marche el próximo verano en calidad de agente libre. Dicha situación, podría ser negociando por Rodríguez y su entorno a partir del primero de enero del 2026, de ahí la premura de la renovación.

FBL-MEX-CRUZ AZUL-AMERICA | VICTOR CRUZ/GettyImages

Si bien se desconoce la cifra exacta, se entiende que el América ha ofrecido a Brian una radical mejora de sueldo. Rodríguez será desde ya uno de los mejor pagados de la plantilla del cuadro del nido de Coapa.

En lo que va del torneo regular, Brian ha sido uno de los mejores hombres para el técnico André Jardine más allá de su rol de rotativo. Seis goles le colocan como el mejor anotador del hoy mismo equipo sublíder de la Liga MX.

