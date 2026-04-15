Desde su debut profesional en el Barcelona hasta su actual paso por el Inter Miami, Lionel Messi ha sido dirigido por una serie de entrenadores que han dejado huella en su carrera. Algunos han sido fundamentales para su éxito, mientras que otros no lograron maximizar su potencial.



El más reciente, Javier Mascherano, renunció a su cargo en el equipo de la Florida por lo que pronto conoceremos quién será el nuevo entrenador del "10" de la selección argentina.

Todos los entrenadores que dirigieron a Lionel Messi en su carrera-rankeados



21. Jorge Sampaoli (Argentina)

FBL-WC-2018-MATCH39-NGR-ARG | GIUSEPPE CACACE/GettyImages

Período: 2017-2018



Razón: El ciclo de Sampaoli fue complicado y, aunque Messi fue la principal figura del equipo, la falta de un plan táctico claro hizo que Argentina tuviera un Mundial 2018 muy pobre.



La relación entre ambos no fue la más fluida, y la selección terminó eliminada en los octavos de final, sin mostrar el nivel esperado.



La buena noticia, para Messi y para todo un país, es que tras la salida de Sampaoli llegaría Scaloni al mando.

20. Quique Setién (FC Barcelona)

Deportivo Alaves v FC Barcelona - La Liga | NurPhoto/GettyImages

Período: 2020



Razón: El paso de Setién por el Barcelona fue caótico. A pesar de contar con Messi en su equipo, la falta de identidad táctica y los malos resultados, especialmente en la Champions League, hicieron que su etapa fuera muy breve y muy criticada.

19. Edgardo Bauza (Argentina)

Argentina Training Session | Marcelo Endelli/GettyImages

Período: 2016-2017



Razón: Bauza tuvo una relación tensa con Messi, y aunque logró clasificar a Argentina para el Mundial 2018, su ciclo estuvo marcado por la falta de ideas tácticas claras. No logró sacarle todo el rendimiento posible al equipo, y el ambiente fue de frustración.

18. Sergio Batista (Argentina)

OLY-2008-FBL-ARG-NGR-FINAL | FRANCK FIFE/GettyImages

Período: 2010-2011



Razón: Aunque fue campeón olímpico con Messi en 2008, el ciclo de Sergio Batista como entrenador de la selección no dejó huella en el plano mayor.



La falta de logros significativos y la incapacidad de encontrar una fórmula exitosa con Messi fueron claves para que su mandato no se recordara con éxito.

17. Javier Mascherano (Inter Miami)

D.C. United v Inter Miami CF | Greg Fiume/GettyImages

Período: 2025-2026



Razón: Mascherano, ex compañero de Messi en la selección argentina y el Barcelona, fue el más reciente entrenador del argentino en el Inter Miami.



Si bien las Garzas ganaron la MLS el año pasado, el equipo nunca terminó de encontrar su mejor forma.



Desde el comienzo del ciclo del "Jefecito", los rumores de que estaba en esa posición por ser amigo de Messi nunca cesaron.

16. Alfio Basile (Argentina)

Argentina's forward Sergio Aguero and Li | JUAN MABROMATA/GettyImages

Período: 2006-2008



Razón: La etapa de Basile como entrenador fue breve y no marcó una diferencia significativa en el desarrollo de Messi. La selección argentina no logró éxitos importantes durante su mandato, y el "10" aún estaba en los primeros años de su carrera internacional.

15. Hugo Tocalli (Selección Juvenil de Argentina)

Argentine's Lionel Messi (C) is comforte | ATTILA KISBENEDEK/GettyImages

Período: 2005-2007



Razón: Hugo Tocalli fue el entrenador de la selección argentina sub-20 que dirigió a Messi en el Mundial Sub-20 2005, donde Argentina se consagró campeón.



Tocalli logró potenciar las habilidades del argentino quien fue una de las figuras del torneo. El éxito de esa generación en la selección juvenil fue un trampolín para Messi, quien se fue consolidando como una de las grandes promesas del fútbol mundial.

14. Christophe Galtier (PSG)

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-TRAINING | FRANCK FIFE/GettyImages

Período: 2022-2023



Razón: Galtier tuvo una etapa breve al mando del PSG, pero su rendimiento no fue satisfactorio en cuanto a las expectativas de Messi y el club. A pesar de ganar la Ligue 1, el equipo no mostró un nivel de juego acorde con el talento de jugadores como Messi, Neymar y Mbappé.



El PSG nunca consiguió hacer clic a nivel de equipo en la Champions League, lo que hizo que el ciclo de Galtier se considerara insatisfactorio.

13. Ronald Koeman (FC Barcelona)

FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONA | JAVIER SORIANO/GettyImages

Período: 2020-2021



Razón: El mandato de Koeman estuvo marcado por la crisis institucional del Barça y las tensiones con Messi. A pesar de ganar la Copa del Rey en 2021, la relación entre ambos se fue deteriorando rápidamente, especialmente cuando el equipo sufrió una crisis de rendimiento en competiciones importantes.



Messi continuó siendo el mejor jugador del equipo, pero el ambiente no era el más favorable.

12. Ernesto Valverde (FC Barcelona)

Barcelona V Celta Vigo | Tim Clayton/GettyImages

Período: 2017-2020



Razón: Aunque Messi seguía siendo el máximo goleador y figura del equipo, la falta de éxito en Europa, especialmente con las eliminaciones ante Roma y Liverpool, empañó el legado de Valverde.



11. Mauricio Pochettino (PSG)

Paris Saint-Germain Training Session | Aurelien Meunier - PSG/GettyImages

Período: 2021-2022



Razón: En el PSG, la relación entre Pochettino y Messi no estuvo exenta de altibajos, pero el técnico argentino logró integrar al 10 a un tridente de lujo junto a Neymar y Mbappé. Aunque el equipo no consiguió la Champions League, la Ligue 1 fue un título importante y Messi siguió siendo un referente en el campo.



Pochettino no logró hacer de este PSG un equipo completamente dominante, pero su relación con Messi fue bastante positiva.

10. Gerardo Martino (Inter Miami/Argentina)

Inter Miami CF v FC Cincinnati - Semifinals: 2023 U.S. Open Cup | Trevor Ruszkowski/ISI Photos/USSF/GettyImages

Período: Argentina: 2014/2016- Inter Miami: 2023/2024



Razón: Aunque su paso por la selección argentina estuvo marcado por la frustración de perder varias finales, el "Tata" Martino logró una relación de respeto y entendimiento con Messi.



En el Inter Miami, el rosarino logró que Messi se adapte rápidamente al fútbol estadounidense, guiando al equipo a la victoria en la Leagues Cup 2023.

9. Francisco Ferraro (Selección Juvenil de Argentina)

Argentina's Lionel Messi (C) vies with N | ARIS MESSINIS/GettyImages

Período: 2003-2005



Razón: Ferraro fue el entrenador de la selección sub-20 de Argentina cuando Messi aún era un adolescente en el comienzo de su carrera internacional.



Dirigió al rosarino en el Mundial Sub-20 2005, un torneo que marcó el inicio del despegue de la estrella argentina. Ferraro tuvo un papel crucial en el desarrollo de Messi, ayudándolo a adaptarse al fútbol juvenil internacional.



La particularidad es que Messi comenzó el torneo en el banco de suplentes pero luego se ganaría la titularidad y llevaría a la albiceleste al campeonato.

8. José Pekerman (Argentina)

Argentine forward Lionel Messi kicks the | DANIEL GARCIA/GettyImages

Período: 2004-2006



Razón: Si bien Pekerman le dio la oportunidad a Messi en su primer Mundial (2006), su etapa como entrenador de la selección fue más de transición que de impacto.



Es recordada la imagen del "10" en el banco de suplentes ante Alemania, un partido en el que Argentina cayó derrotada por penales, quedando eliminada.

7. Diego Maradona (Argentina)

TOPSHOT-FBL-WC2010-MATCH59-ARG-GER | JAVIER SORIANO/GettyImages

Período: 2008-2010



Razón: Aunque Maradona es un ícono indiscutible de la historia del fútbol, su paso como entrenador de la selección argentina no estuvo exento de dificultades.



Durante el Mundial 2010, Maradona y Messi compartieron un vínculo simbólico debido a la leyenda de Diego, pero a nivel táctico y de rendimiento, la etapa no fue exitosa.

6. Tito Vilanova (FC Barcelona)

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONA | LLUIS GENE/GettyImages

Período: 2012-2013



Razón: Aunque su mandato fue breve debido a problemas de salud, Tito Vilanova mantuvo la línea de Guardiola en el Barcelona, ganando LaLiga 2012-2013 de manera brillante.



Durante su tiempo en el banquillo, Messi siguió siendo la estrella del equipo y mantuvo un nivel excepcional. Su legado es difícil de medir, pero sin duda fue uno de los entrenadores que mejor comprendió las virtudes del argentino.

5. Frank Rijkaard (FC Barcelona)

FC Barcelona's Dutch coach Frank Rijkaar | JOSEP LAGO/GettyImages

Período: 2004-2008



Razón: Como el primer entrenador que le dio a Messi la oportunidad en el primer equipo, Rijkaard tiene un lugar especial en la historia del futbolista.



Durante su mandato, el argentino dio sus primeros pasos en el fútbol de élite y se fue haciendo un nombre, aunque el Barcelona de entonces no estaba en su mejor momento.



A pesar de ser una etapa fundamental para el comienzo de la carrera de Messi, los logros de Rijkaard no llegaron al nivel de los entrenadores posteriores.

4. Alejandro Sabella (Argentina)

FBL-WC-2014-ARG-TRAINING | JUAN MABROMATA/GettyImages

Período: 2011-2014



Razón: Sabella es, sin duda, uno de los entrenadores más importantes en la carrera de Messi con la selección argentina.



Bajo su mando, Argentina llegó a la final de la Copa del Mundo 2014, el evento internacional más importante al que Messi nunca había llegado (hasta ese momento).



Sabella le dio una estructura táctica más sólida al equipo, lo que permitió a Messi brillar, aunque no pudo lograr el título mundial.



El entrenador mostró una gran comprensión de las necesidades de Messi, y su trabajo fue esencial para que la selección tuviera un desempeño tan destacado en ese torneo

3. Luis Enrique (FC Barcelona)

UEFA Champions League"FC Barcelona v Manchester City" | VI-Images/GettyImages

Período: 2014-2017



Razón: Luis Enrique heredó un equipo que ya había alcanzado grandes logros, pero bajo su mando, Messi continuó brillando. La Champions League 2015, junto con la liga y otros títulos, coronaron una época dorada en la que el tridente Messi-Suárez-Neymar fue imparable.



Aunque la relación con el entrenador no estuvo exenta de tensiones hacia el final, los logros y la calidad de fútbol desplegado hicieron de este un ciclo exitoso para Messi.

2. Lionel Scaloni (Argentina)

FBL-FRIENDLY-ARG-PAN | JUAN MABROMATA/GettyImages

Período: 2018-actualidad



Razón: Scaloni cambió la historia de Messi con la selección argentina. Después de una larga espera, el técnico logró llevar a Argentina a la conquista de la Copa América 2021 y, más importante aún, a la Copa del Mundo 2022.



Scaloni encontró el equilibrio perfecto entre la experiencia de Messi y el rejuvenecimiento de un equipo que jugó de manera compacta y efectiva. La conexión entre ambos fue clave para los éxitos internacionales.



Ahora querrán repetir en el Mundial 2026.

1. "Pep" Guardiola (Barcelona)

Barcelona's coach Pep Guardiola (R) talk | LLUIS GENE/GettyImages

Período: 2008-2012



Razón: Si hay un entrenador que marcó un antes y un después en la carrera de Messi, ese es Pep Guardiola. Bajo su dirección, el argentino no solo alcanzó su mejor nivel, sino que también se consolidó como el mejor jugador del mundo.



Guardiola transformó al Barça en una máquina de jugar al fútbol y Messi fue la pieza central de un equipo que dominó Europa, logrando La Champions League en 2009 y 2011, además de múltiples títulos de liga y Copa del Rey.