Todos los equipos que fueron rechazados por Obed Vargas

Obed Vargas tomó una de las decisiones más relevantes de su joven carrera al priorizar el proyecto deportivo del Atlético de Madrid por encima de ofertas económicamente muy superiores. El mediocampista mexicano-estadounidense tenía sobre la mesa propuestas de peso, pero desde el inicio tuvo claro que su siguiente paso debía darse en la élite europea.

Desde la Liga MX, dos clubes realizaron intentos formales para quedarse con el futbolista. Tigres y América presentaron ofertas millonarias, con condiciones salariales que superaban con amplitud lo que recibiría en España. Ambos proyectos incluían protagonismo inmediato, estabilidad contractual y un rol central dentro de plantillas acostumbradas a competir por títulos.

¡OBED VARGAS PUDO HABER JUGADO EN TIGRES !🐯⚽



Con información de Alex de la Rosa, Obed Vargas rechazó varias ofertas, incluida la de Tigres, para llegar al Atlético de Madrid. El jugador tenía propuestas de América, Tigres, PSV, Bayer Leverkusen y Sporting de Lisboa, todas con… pic.twitter.com/DonJCfp2rN — RG La Deportiva (@rg690) February 6, 2026

Sin embargo, Vargas entendió que el contexto deportivo pesaba más que el ingreso económico inmediato. A pesar del atractivo que representaban los clubes mexicanos, el mediocampista valoró que regresar a la Liga MX en esta etapa podía limitar su crecimiento competitivo y retrasar su consolidación en el máximo nivel del futbol internacional.

El interés por Obed Vargas no se limitó al mercado mexicano. En Europa también despertó atención relevante, con clubes de tradición y exigencia que siguieron de cerca su evolución. PSV Eindhoven, Bayer Leverkusen y Sporting de Lisboa exploraron su situación, conscientes de su proyección, edad y perfil moderno para el mediocampo.

Estas opciones europeas ofrecían un entorno competitivo sólido y, en algunos casos, mejores condiciones económicas que las del Atlético de Madrid. Aun así, Vargas evaluó factores deportivos específicos, como el estilo de juego, la exigencia táctica y la posibilidad de desarrollarse bajo una estructura reconocida por potenciar talento joven.

Mexico v Argentina: Quarter-finals - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Atlético de Madrid apareció como el destino que mejor encajaba con su visión de carrera. Más allá del salario, el proyecto colchonero representaba un desafío de alto nivel, con competencia interna fuerte y una liga que exige disciplina, intensidad y madurez táctica, elementos que Vargas considera claves para su evolución.

Durante todo el proceso, el mediocampista mantuvo una postura firme. Su entorno tenía claro que la prioridad no era maximizar el contrato inmediato, sino elegir el escenario adecuado para crecer como futbolista. Esa convicción le permitió rechazar propuestas importantes sin que el factor económico alterara su decisión final.

Así, Obed Vargas apostó por el largo plazo y por un camino exigente en el futbol europeo. Al dejar atrás ofertas de Tigres, América y clubes consolidados del continente, el joven mediocampista reafirmó que su objetivo siempre fue claro: competir al máximo nivel y construir su carrera desde el Atlético de Madrid.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES