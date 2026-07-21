Todos los récords que se rompieron en el Mundial 2026

Los récords están para romperse y, más allá de que España fue campeona del mundo y la Argentina de Lionel Messi se quedó con el subcampeonato en una final que se extendió hasta el alargue, el Mundial tuvo una competencia paralela de la que resultaron ganadores muchos equipos y jugadores, y que tuvo que ver con los registros y las marcas inéditas que dejó la edición 2026.

1. Récord de goles en los Mundiales

Kylian Mbappe, Francia | NurPhoto/GettyImages

Kylian Mbappé llegó a un total de 22 goles en Mundiales y quedó como máximo anotador de la Copa del Mundo por encima de Lionel Messi, con 21, y Miroslav Klose, con 16. El francés también fue el primer jugador en quedarse con la Bota de Oro en dos ediciones consecutivas, luego de ganar el premio en 2022 y 2026. Sus 10 tantos en el torneo igualaron la cifra de Gerd Müller en México 1970, última vez que un goleador había alcanzado ese registro.

2. Mayor cantidad de finales jugadas

Lionel Messi, Argentina | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Messi disputó su tercera final mundialista luego de jugar las definiciones de 2014, 2022 y 2026 y alcanzó a Cafú, presente en los partidos por el título de 1994, 1998 y 2002. El argentino también amplió su marca de apariciones en Copas del Mundo y cerró su participación con 34 encuentros.

3. El máximo asistidor de Copas del Mundo

Lionel Messi, Argentina | Image Photo Agency/GettyImages

Messi terminó su carrera como máximo asistidor del torneo con 12 pases de gol, dos por encima de Pelé. También se convirtió en el futbolista de mayor edad en anotar un hat-trick, con 38 años y 357 días ante Argelia. Por otro lado, y menos alegre, llegó a cuatro penales fallados y quedó como el jugador con mayor cantidad de ejecuciones erradas. Solo en 2026 falló contra Austria y Egipto y se convirtió en el primer futbolista que desperdició dos en una misma edición.

4. Cristiano Ronaldo marcó en seis Mundiales

Cristiano Ronaldo, Portugal | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

Cristiano se convirtió en el primer futbolista que anotó en seis Copas del Mundo. El luso convirtió al menos un gol en cada edición desde Alemania 2006 hasta 2026. También llegó a 11 tantos con su selección y superó los nueve de Eusébio como máximo goleador de Portugal en el torneo.

5. Récord de participaciones en Mundiales

Guillermo Ochoa, Mexico | MB Media/GettyImages

Messi, Cristiano y Guillermo Ochoa alcanzaron las seis presencias mundialistas. Los tres formaron parte de seis Copas del Mundo y quedaron en la cima de la tabla de futbolistas con mayor cantidad de ediciones disputadas.

6. Récord de asistencias en un solo Mundial

Michael Olise, Francia | Marc Atkins/GettyImages

Michael Olise realizó siete asistencias durante el Mundial y estableció la mayor cifra registrada por un futbolista en una misma edición. El francés cerró el torneo como líder absoluto de ese apartado.

7. Récord de vallas invictas

Unai Simon, España | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Unai Simón estableció la mayor racha de imbatibilidad de un arquero en los Mundiales (650) y dejó atrás los 517 minutos de Walter Zenga. En los ocho partidos de esta Copa del Mundo solo recibió un gol, en los cuartos de final contra Bélgica.

8. 3000 goles en Mundiales

Enzo Fernandez, Argentina | Image Photo Agency/GettyImages

Enzo Fernández quedó ligado a una marca inédita del torneo al convertir el gol número 3000 de los Mundiales.

9. El campeón con menos goles recibidos

España | SOPA Images/GettyImages

La Roja se consagró en el Mundial 2026 después de conceder un solo gol en ocho partidos. Ningún campeón había terminado una Copa del Mundo con una cantidad menor de tantos recibidos. Los de Luis de la Fuente también llegaron a 38 encuentros consecutivos sin perder, racha que incluye partidos fuera del torneo.

10. Un doblete inédito

España | ANP/GettyImages

Con la conquista del Mundial 2026, España pasó a ser el primer país que reunió al mismo tiempo los títulos vigentes del Mundial masculino y femenino (2023).

11. Récord de partidos invictos en Mundiales

Paises Bajos | BSR Agency/GettyImages

Los neerlandeses estiraron a 16 partidos su racha sin derrotas en los Mundiales. La serie incluye las eliminaciones por penales, que para las estadísticas oficiales cuentan como empates.

12. Récord de goles en el partido de tercer puesto

Jude Bellingham, Reece James, Inglaterra | Icon Sportswire/GettyImages

El triunfo de Inglaterra por 6-4 sobre Francia dejó el duelo del tercer puesto con mayor cantidad de goles en una Copa del Mundo. También fue el encuentro mundialista con mayor cantidad de tantos desde el 10-1 de Hungría sobre El Salvador en 1982. Además, los Tres Leones consiguieron el tercer puesto por primera vez, luego de perder sus dos partidos anteriores por esa posición.

13. África rompió su techo en la fase eliminatoria

Achraf Hakimi, Ayyoub Bouaddi, Marruecos | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Nueve selecciones africanas avanzaron a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Nunca el continente había colocado esa cantidad de equipos en una instancia eliminatoria de la Copa del Mundo.

14. Récord de futbolistas naturalizados

Giuliano Simeone, Argentina | BSR Agency/GettyImages

El Mundial 2026 reunió a 289 futbolistas naturalizados, más del doble de la registrada en Qatar 2022. Marruecos, por su parte, fue el primer equipo con un once titular integrado totalmente por jugadores nacidos fuera del país.

15. El técnico más longevo

Dick Advocaat, Curazao | Icon Sportswire/GettyImages

Dick Advocaat se convirtió en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido de la Copa del Mundo (78 años). El neerlandés alcanzó la marca al frente de Curazao.

16. El estadio con mayor cantidad de Mundiales

Estadio Azteca | Miguel Tovar/GettyImages

E Azteca, en Ciudad de México, pasó a ser el primer recinto que albergó partidos de tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

17. El entretiempo más largo

Show del entretiempo | NurPhoto/GettyImages

La final del Mundial 2026 registró el entretiempo de mayor duración en la Copa del Mundo. La pausa se extendió durante 27 minutos y 24 segundos debido al espectáculo musical realizado en el estadio MetLife.

Antirrécords del Mundial 2026

Japon | BSR Agency/GettyImages

La Copa del Mundo también dejó registros poco felices. Escocia llegó a nueve participaciones sin lograr avanzar de la fase de grupos, Japón volvió a despedirse en su primer cruce eliminatorio y acumuló cinco regresos a casa en esa instancia. Irak, Haití y Panamá igualaron a El Salvador al completar seis partidos mundialistas con seis derrotas.

El Mundial más grande de la historia

World Cup Mascots | Julian Finney - FIFA/GettyImages

La Copa del Mundo 2026 fue la primera con 48 selecciones y también la primera organizada por tres países. El torneo reunió 104 partidos, estableció un récord de 308 goles y registró el mejor promedio goleador desde 1970, con aproximadamente 2,96 tantos por encuentro. Además convocó a 6.810.966 espectadores, la mayor asistencia acumulada registrada en un Mundial, y alcanzó una recaudación de 15.000 millones de dólares, otra cifra récord para la competencia.

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