Todos los trofeos que Mohamed Salah ganó en el Liverpool

Es oficial: Mohamed Salah se despedirá del Liverpool al final de la temporada 2025/26, dejando tras de sí un legado indiscutible de grandeza, repleto de títulos importantes. A poco más de dos meses del final de la temporada, el egipcio y los Reds anunciaron que el atacante pondrá fin a su carrera en Anfield, causando gran conmoción en la Premier League.





Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Desde su llegada al Merseyside en el verano de 2017, Salah lo ha ganado todo, siendo una figura clave en la época más exitosa del equipo en la era de la Premier League. Tras nueve temporadas, Salah dejará el club como uno de los mejores jugadores en la ilustre historia del Liverpool.



La huella del Faraón en uno de los clubes más grandes de Inglaterra será imborrable, especialmente por los grandes trofeos que conquistó durante su etapa en el club. Aquí están todos los trofeos importantes que Salah levantó durante su tiempo con los Reds.

Todos los trofeos de Mohamed Salah en el Liverpool

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE | PAUL ELLIS/GettyImages

El Liverpool llevaba cinco años sin ganar un título importante cuando Salah se unió al club en 2017, y la Copa de la Liga 2011/12 representaba el único trofeo importante que los Reds habían levantado en la última década. Nueve años después, el Liverpool ha sumado ocho títulos importantes más con Salah en el equipo, una cifra que podría aumentar si los Reds conquistan la FA Cup o la UEFA Champions League en lo que resta de la temporada 2025/26.



Aquí tienes un repaso detallado de todos los trofeos que Salah levantó durante su etapa en el Liverpool.

Competencia Cantidad de títulos Temporadas UEFA Champions League 1 2018/19 Premier League 2 2019/20, 2024/25 FA Cup 1 2021/22 Copa de la Liga 2 2021/22, 2023/24 Supercopa de la UEFA 1 2019/20 Mundial de Clubes 1 2019/20

En tan solo su segunda temporada en Anfield, Salah fue fundamental para que el Liverpool ganara su sexto y más reciente título de la UEFA Champions League en la temporada 2018/19, su primer gran trofeo con el club. El egipcio anotó el primer gol en la final contra el Tottenham, vengando así a los Reds de la derrota sufrida en la final la temporada anterior.

La campaña siguiente llegó el título que más anhelaban los aficionados del Liverpool, ya que los 19 goles y 10 asistencias de Salah fueron esenciales para que el Liverpool se alzara con el primer título de la Premier League en la historia del club en la temporada 2019/20. Con Salah como su figura clave, los Reds finalmente pusieron fin a una sequía de títulos de liga de 30 años.

Avanzando hasta la temporada 2024/25, Salah protagonizó la mejor cosecha individual de su carrera. Sus 29 goles y 18 asistencias ayudaron al Liverpool a coronarse campeón de la Premier League una vez más. Es una de las mejores campañas individuales en la historia de la liga y difícilmente se repetirá.

El egipcio también conquistó dos títulos de la Copa de la Liga en las temporadas 2021/22 y 2023/24, derrotando dos veces al Chelsea en el estadio de Wembley para alzarse con el trofeo. Ganó la FA Cup en la temporada 2021/22, lo que significa que se adjudicó todos los títulos nacionales posibles durante su etapa con los Red Devils.

Finalmente, tras ganar la UEFA Champions League en 2019, Salah también conquistó la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes ese mismo año. Fue premiado como el Jugador del Año de la PFA en tres ocasiones y la Bota de Oro de la Premier League cuatro veces, acumulando prestigiosos galardones individuales durante su trayectoria en Anfield.

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