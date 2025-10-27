Toluca pierde a Alexis Vega en el duelo ante Pachuca

La doble jornada de la Liga MX ha sido muy dura para el Toluca. A mitad de semana, los del Estado de México no pudieron pasar del empate en contra de Xolos. Este domingo, el cuadro campeón de México se dejó punto al recibir al Pachuca. Ahora mismo, el cuadro de Antonio Mohamed deja en juego el liderato del torneo.

Siendo el caso, los diablos están obligados a ganar los dos juegos que les restan en el semestre. Esto no será sencillo, pues deberán encarar los mismos con la ausencia de quien es para muchos el mejor jugador de su plantilla, Alexis Vega. El mexicano ha caído por lesión y su baja está confirmada por el cuerpo técnico.

Empate carísimo para Toluca 🥺



Los Diablos siguen en la cima de la tabla tras sacar un punto contra Pachuca, pero perdieron por lesión a Alexis Vega 🤕



¿Qué tan grave es? Acá te contamos 👇🏽https://t.co/9lSYMoGQoD pic.twitter.com/j9Yy4Xb7wb — Esto en Línea (@estoenlinea) October 27, 2025

Alexis calentó, pensábamos que no iba a jugar. Él, de la cancha sintética, venía lesionado de la rodilla, sacó líquido y, para proteger la pierna, tuvo un tema muscular. Así que lo vamos a tener fuera lo que queda del torneo, pero ya esperemos esté bien para la Liguilla. Es una baja importante, obviamente, pero bueno, así es esto. Antonio Mohamed

Toluca v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El jugador sintió malestar desde el juego en contra de Xolos debido al peso de la cancha sintética. A pesar de ello, la decisión del cuerpo técnico fue ponerle en el campo en contra del Toluca. Esto ha resultado costoso, pues ahora deberá estar fuera por lo menos las dos jornadas que restan.

¿Cuándo volverá Vega?

Tomando en cuenta que el Toluca ya tiene pase directo a liguilla, Alexis tendrá de menos un mes total para recuperarse. Son las dos semanas que resta en la Liga MX, el parón FIFA y el fin de semana de repesca. Es decir, los diablos jugarán los cuartos de final hasta el cierre de noviembre.

Vega ha jugado 13 partidos este semestre en Liga MX. Su aporte es de 4 goles y 9 asistencias, es decir, un aporte directo a gol por juego en promedio.

Más noticias sobre la Liga MX