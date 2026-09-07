Toluca vence 2-0 a Monterrey y se proclama campeón de la Leagues Cup 2026

Por primera vez desde que modificaron el formato de la Leagues Cup entre la Liga MX y la MLS, un equipo mexicano se hizo con el trofeo. Los Diablos Rojos del Toluca se impusieron 2-0 a Rayados de Monterrey en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, para adjudicarse un nuevo título, el sexto desde que el técnico argentino Antonio Mohamed tomó las riendas del club a inicios del 2025. El capitán Alexis Vega y el brasileño Helinho Castro fueron los autores de los tantos.

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Muy temprano en el encuentro hubo polémica, ya que los dirigidos por El Turco pudieron haberse quedado con diez elementos. En una acción a los segundos del pitido inicial, el uruguayo Federico Pereira saltó y le metió un codazo en el rostro al argentino Lucas Ocampos recibiendo el cartón preventivo, aunque bien pudo ser una roja, no obstante, el VAR no intervino. El no castigar al equipo escarlata tuvo grave consecuencia para el conjunto albiazul que se fue abajo en la pizarra muy rápido.



A los cuatro minutos, el uruguayo Federico Viñas realizó una gran jugada individual que terminó con un disparo que desvió el guardameta argentino Esteban Andrada, ocasionando que la pelota se incrustara en el palo derecho, y aunque Orbelín Pineda tenía para despejar, se durmió al querer controlar el esferíco, dejando que Vega llegara para quitárselo y mandarlo al fondo de las redes.



Inmediatamente hubo respuesta de La Pandilla, ya que el uruguayo Diego Rossi apareció en el costado derecho para mandar un centro hacia El Pura Sangre, quien disparó hacia la portería sin lograr el cometido. A los 31 minutos, los regios estuvieron a nada de empatar con un cabezazo de Ricardo Chávez, mas el portero Hugo González logró desviar. A minutos de terminar el primer lapso, Rossi mandó otro centro venenoso que iba dirigido al belga Hugo Cuypers, pero Everardo López llevó a cabo una valiosa y oportuna barrida para mandar a tiro de esquina.

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Pese a que Monterrey tuvo la posesión del duelo, fueron los Diablos Rojos quienes lograron aprovechar para incrementar la ventaja. Al 70’ se armó un contragolpe con el argentino Franco Romero, que cedió la redonda a Viñas, el cual avanzó varios metros probando su disparo, con La Sabandija tapando, pero el rebote le quedó a Helinho para poner el 2-0.



Si eso no fuera suficiente, los choriceros estuvieron a nada del tercer tanto. Jorge Díaz Price fue hallado solo tras un pase de Diego Barbosa, enfrentando al cancerbero, fintándolo, mas su disparo terminó pegando en el poste izquierdo ahogándose el grito de gol.

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