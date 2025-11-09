Toluca vence 2-0 al América y Paulinho logra el tricampeonato de goleo

La noche del sábado 8 de noviembre de 2025, el estadio Nemesio Díez fue el escenario del enfrentamiento entre los Diablos Rojos del Toluca y el Club América, correspondiente a la jornada 17 del torneo Apertura 2025.

El encuentro marcó el cierre de la fase regular y atrajo a una multitud de aficionados escarlatas, que llenaron las gradas con la ilusión de ver a su equipo terminar en lo más alto de la tabla general.

El ambiente fue vibrante desde el silbatazo inicial, con ambos conjuntos buscando imponer condiciones. Toluca apostó por un juego ofensivo, mientras que el América trató de controlar el ritmo con orden táctico y salidas rápidas al contragolpe. Sin embargo, los dirigidos por Antonio ‘Turco’ Mohamed lograron romper la paridad. Al minuto 40, el portugués Paulinho abrió el marcador para los Diablos Rojos con una gran definición que encendió la euforia en el Nemesio Díez.

¡Golazo de Toluca! ¡Paulinho asegura el tricampeonato de goleo con este golazo! 😈⚽🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/yvJgN6hJty — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 9, 2025

Ese tanto no solo significó la ventaja para los locales, sino también un logro personal para el atacante lusitano, quien con esa anotación aseguró el tricampeonato de goleo del torneo, compartiendo el título con la ‘Hormiga’ González. Su gol también acercó a Toluca al liderato general, fortaleciendo su condición de vigente campeón y su candidatura al primer puesto del Apertura 2025.

Durante la segunda mitad, los escarlatas mantuvieron el control del partido y dominaron las acciones. Al minuto 56, Helinho amplió la ventaja desde el punto penal, sellando el 2-0 definitivo que aseguró la victoria y desató la celebración entre los seguidores toluqueños.

Con este resultado, los Diablos Rojos del Toluca consolidaron una fase regular sobresaliente y confirmaron su gran momento futbolístico. Por su parte, el América descendió hasta la cuarta posición de la tabla general, por lo que deberá enfrentar a Rayados de Monterrey en los cuartos de final del Apertura 2025, en una eliminatoria que promete intensidad y gran espectáculo.