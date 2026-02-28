Toluca vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones
El Club Deportivo Guadalajara visitará al Club Toluca en la correspondiente Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este próximo fin de semana.
El conjunto tapatío viene de caer a domicilio 2-1 ante el Club de Fútbl Cruz Azul y perdió su paso perfecto, pero se mantiene como líder general de la clasificación con 18 puntos tras siete de ocho partidos ganados. Mientras que, por su cuenta el cuadro escarlata cuarto clasificado hasta el momento con 15 unidades, producto de cuatro triunfos, tres empates y cero derrotas.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este interesante compromiso.
¿A qué hora se juega el Toluca vs Chivas?
- Ciudad: Toluca, Estado de México
- Estadio: Nemesio Diez
- Fecha: sábado 28 de febrero
- Hora: 18:00 EE.UU. (Este), 17:00 MX, 00:00 ESP
Historial de enfrentamientos directos entre el Toluca y Chivas (últimos cinco partidos)
- Toluca: 2
- Empate: 2
- Chivas: 1
- Último partido entre ambos: 20/09/25 - Chivas 0-3 Toluca - Liga MX
Últimos 5 partidos
Toluca
Chivas
Necax 0-3 Toluca 21/02/26
Cruz Azul 2-1 Chivas 21/02/26
Toluca 1-0 Tijuana 13/02/26
Chivas 1-0 América 14/02/26
Toluca 1-1 Cruz Azul 07/02/26
Mazatlán 1-2 Chivas 06/02/26
Puebla 0-0 Toluca 30/01/26
Atlético de San Luis 2-3 Chivas 31/01/26
Tigres 0-0 Toluca 17/02/26
Chivas 2-1 Querétaro 17/01/26
¿Cómo ver el Toluca vs Chivas por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Univision y Univision NOW
México
Canal 5 y TUDN
España
Sin transmisión
Últimas noticias de Toluca
En la fecha pasada el Toluca rescató la victoria en el encuentro ante Necaxa, gracias al doblete de Paulinho y uno más de Federico Pereira, los Diablos dejaron el marcador 0-3 para sumar unidades importantes que los dejan en los primeros puestos de la tabla.
En lo que pintaba para un empate sin emociones, Paulinho se encargo de resolver y demostrar su importancia en el equipo dirigido por Antonio Mohamed, que tiene la oportunidad de convertirse en tricampeón.
Posible alineación de Toluca (4-4-2): Hugo González; Santiago Simón, Diego Barbosa, Everardo López, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Marcel Ruiz, Pavel Pérez; Ricardo Angulo y Paulinho.
Últimas noticias de Chivas
El conjunto rojiblanco se ha convetido en la base de la selección mexicana de Javier Aguirre, entre semana para el duelo ante Islandia convocó a siete fijos del equipo.
Los elementos que representaron al Rebaño Sagrado con el Tricolor fueron: Raúl Rangel, Diego Campillo, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.
Posible alineación de Chivas (4-2-3-1): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo; Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González.
Pronóstico SI Fútbol
El Rebaño Sagrado perdió su invicto frente a la Máquina Celeste y ahora, enfrentarse al vigente bicampeón del fútbol mexicano será una prueba fuerte, tomando en cuenta que varios de sus titulares hicieron el viaje con selección mexicana mitad de semana y que jugarán de visitantes, es posible que se les complique el triunfo y como máximo vemos que puedan sacar el empate en 'La Bombonera'.
Toluca 1-1 Chivas
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.