Toluca vs Chivas: previa, predicciones y alineaciones

El Club Deportivo Guadalajara visitará al Club Toluca en la correspondiente Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX este próximo fin de semana.

El conjunto tapatío viene de caer a domicilio 2-1 ante el Club de Fútbl Cruz Azul y perdió su paso perfecto, pero se mantiene como líder general de la clasificación con 18 puntos tras siete de ocho partidos ganados. Mientras que, por su cuenta el cuadro escarlata cuarto clasificado hasta el momento con 15 unidades, producto de cuatro triunfos, tres empates y cero derrotas.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este interesante compromiso.

¿A qué hora se juega el Toluca vs Chivas?

Ciudad : Toluca, Estado de México

: Toluca, Estado de México Estadio : Nemesio Diez

: Nemesio Diez Fecha : sábado 28 de febrero

: sábado 28 de febrero Hora: 18:00 EE.UU. (Este), 17:00 MX, 00:00 ESP

El Nemesio Diez será sede del partido | Angel Delgado/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Toluca y Chivas (últimos cinco partidos)

Toluca : 2

: 2 Empate : 2

: 2 Chivas: 1

Último partido entre ambos: 20/09/25 - Chivas 0-3 Toluca - Liga MX

Últimos 5 partidos

Toluca Chivas Necax 0-3 Toluca 21/02/26 Cruz Azul 2-1 Chivas 21/02/26 Toluca 1-0 Tijuana 13/02/26 Chivas 1-0 América 14/02/26 Toluca 1-1 Cruz Azul 07/02/26 Mazatlán 1-2 Chivas 06/02/26 Puebla 0-0 Toluca 30/01/26 Atlético de San Luis 2-3 Chivas 31/01/26 Tigres 0-0 Toluca 17/02/26 Chivas 2-1 Querétaro 17/01/26

¿Cómo ver el Toluca vs Chivas por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Univision y Univision NOW México Canal 5 y TUDN España Sin transmisión

Últimas noticias de Toluca

En los minutos finales se encendió el ataque del bicampeón 👹🔥



3️⃣ goles y 3️⃣ puntos fuera de casa para tener un GRAN fin de semana.@calientesports pic.twitter.com/M8tKt7Re7p — Toluca FC (@TolucaFC) February 22, 2026

En la fecha pasada el Toluca rescató la victoria en el encuentro ante Necaxa, gracias al doblete de Paulinho y uno más de Federico Pereira, los Diablos dejaron el marcador 0-3 para sumar unidades importantes que los dejan en los primeros puestos de la tabla.

En lo que pintaba para un empate sin emociones, Paulinho se encargo de resolver y demostrar su importancia en el equipo dirigido por Antonio Mohamed, que tiene la oportunidad de convertirse en tricampeón.

Posible alineación de Toluca (4-4-2): Hugo González; Santiago Simón, Diego Barbosa, Everardo López, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Marcel Ruiz, Pavel Pérez; Ricardo Angulo y Paulinho.

Últimas noticias de Chivas

Una vez más somos la base de @miseleccionmx para el siguiente compromiso internacional 🫡



🇲🇽🐐 Aquí todos los detalles del llamado a nuestros #RojiblancosDeSelección 👉https://t.co/JfGEB686Ek pic.twitter.com/rkLiyQYTBe — CHIVAS (@Chivas) February 20, 2026

El conjunto rojiblanco se ha convetido en la base de la selección mexicana de Javier Aguirre, entre semana para el duelo ante Islandia convocó a siete fijos del equipo.

Los elementos que representaron al Rebaño Sagrado con el Tricolor fueron: Raúl Rangel, Diego Campillo, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.

Posible alineación de Chivas (4-2-3-1): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo; Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Armando González.

Pronóstico SI Fútbol

El Rebaño Sagrado perdió su invicto frente a la Máquina Celeste y ahora, enfrentarse al vigente bicampeón del fútbol mexicano será una prueba fuerte, tomando en cuenta que varios de sus titulares hicieron el viaje con selección mexicana mitad de semana y que jugarán de visitantes, es posible que se les complique el triunfo y como máximo vemos que puedan sacar el empate en 'La Bombonera'.

Toluca 1-1 Chivas