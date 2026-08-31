Toluca vs León: previa, predicciones y alineaciones

Esta semana se disputan las semifinales de la Leagues Cup 2026. El Deportivo Toluca FC y el Club León se medirán desde la Unión Americana por un boleto en la gran final del certamen binacional.

De esa manera, les compartimos la información más relevante de este compromiso que seguramente nos dejará muchas emociones entre dos clubes que atraviesan un buen momento en el fútbol mexicano.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto escarlata tiene un amplio dominio sobre los Panzas Verdes en sus últimos cinco enfrentamientos, una hegemonía de tres triunfos y dos empates sin ninguna derrota. Por esa razón y dada la actualidad de ambos equipos, además de la experiencia de sus técnicos, vemos posible el triunfo de los Diablos Rojos.

Será un partido muy disputado en una sede neutral en donde quizá se mantenga el dominio de los pupilos del Turco Mohamed.

Toluca 3-1 León

¿A qué hora se juega el Toluca vs León?

Ciudad : Houston

: Houston Estadio : Shell Energy Stadium

: Shell Energy Stadium Fecha : miércoles 2 de septiembre

: miércoles 2 de septiembre Hora: 21;00 EE.UU (Este), 19:00MEX

La sede será el Shell Energy Stadium | Maria Lysaker/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Toluca vs León (últimos cinco partidos)

Toluca: 3

3 Empate : 2

: 2 León: 0

Último partido entre ambos: 25/04/26 - Toluca 4-1 León - Liga MX

Últimos 5 partidos

Toluca León Toluca Juárez 30/08/26 Atlante 1-1 León 28/08/26 Toluca 2-0 Austin 25/08/26 León 3-0 RSL 25/08/26 Querétaro 1-2 Toluca 21/08/26 León 2-0 Monterrey 21/08/26 Atlante 0-0 Toluca 15/08/26 Necaxa 1-2 León 17/08/26 Toluca 3-1 Dallas 12/08/26 Inter Miami 2-3 León 12/08/26

¿Cómo ver el Toluca vs León por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Toluca

El 'Turco' Mohamed, Marcel Ruiz y Nico Castro recibieron los Balones de Oro de la Liga MX frente a su afición este fin de semana antes del inicio del partido frente a Bravos de Juárez.

Los jugadores y el técnico de la escuadra escarlata fueron galardonados en ‘La Bombonera’ frente a su gente, luego de la temporada 2025-2026.

Posible alineación de Toluca (4-2-3-1): Luis García; Brian García, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega; Federico Viñas.

Últimas noticias de León

La Fiera rescató el empate en la Jornada 6 en la Ciudad de México ante el Atlante previo a su viaje a Estados Unidos para la semifinal de la Leagues Cup 2026 y su técnico Javier Gandolfi habló acerca del resultado.

“Me voy con un sabor agridulce porque faltaba muy poquito para llevarnos el resultado, pero remarco mucho la disposición de los jugadores; dejan todo cada partido. No hay excusas, estamos preparados para todo”, expresó.

Posible alineación de León (4-2-3-1): Óscar García; Iván Morales, Jhohan Romaña, Juan Jose Guevara, Sebastián Vegas; José Rodríguez; Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría, Fernando Beltrán, Daniel Arcila; Diber Cambindo.

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