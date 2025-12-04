Toluca vs Monterrey: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El miércoles se disputaron las semifinales de Ida del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, por lo que todo se cerrará el próximo sábado 6 de diciembre en los cotejos de Vuelta y así conoceremos a los dos finalistas que buscarán el título.

¡LO GANÓ EL MONTERREY! 🔥😨



Con un solitario gol de Berterame, Rayados saca ventaja en el partido de ida. Toluca debe de ganar sí o sí para ir a la final. pic.twitter.com/SeBP5tKfkM — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 4, 2025

En una de las llaves, Monterrey aprovechó su localía en el Estadio BBVA para derrotar al Toluca por la mínima del argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame, además se debe resaltar la gran labor del guardameta Luis ‘Mochis’ Cárdenas, que evitó que los visitantes dieran la vuelta.



No obstante, esto no basta para La Pandilla, ya que tendrá un panorama complicado en el Estadio Nemesio Diez, donde solamente han podido sacar dos triunfos en 34 compromisos, es decir, en 29 años, un dato poco alentador. Sus únicas dos victorias fueron el 11 de febrero del 2006 y el 14 de abril del 2021. El resto han sido 14 empates y 18 éxitos para los regios.

¡RAYADOS SOLO HA GANADO DOS VECES EN 29 AÑOS, DE VISITA EN LA BOMBONERA! 😱😲



Desde que se instauraron los torneos cortos en 1996, Rayados y Toluca han disputado 34 partidos oficiales en casa de los choriceros y la balanza siempre se ha inclinado para los Diablos Rojos… pic.twitter.com/mhR4idKB1q — MedioTiempo (@mediotiempo) December 2, 2025

A eso debemos sumar que en el último enfrentamiento en el Infierno, los escarlatas vapulearon 6-2 con triplete del portugués Paulinho Dias, un doblete del argentino Nicolás Castro y una diana de Ricardo ‘Canelo’ Angulo, mientras Berterame y el español Óliver Torres descontaron.



Aquí están los detalles para el encuentro:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Toluca vs Monterrey?

Ciudad: Toluca, Estado de México

Estadio: Nemesio Diez

Fecha: sábado, 6 de diciembre

Horario: 20:00 horas (ET), 17:00 h (PT), 19:00 h (Ciudad de México)

¿Dónde se podrá ver el Toluca vs Monterrey por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Univisión, TUDN USA ViX Premium México Canal 5, Azteca 7, TUDN, FOX ViX Premium, Tubi España sin transmisión ViX Premium

Últimos cinco partidos de Toluca

Rival Resultado Competición Monterrey 1-0 P Semifinales Ida Liguilla MX Juárez 0-0 E Cuartos Vuelta Liguilla MX Juárez 1-2 G Cuartos Ida Liguilla MX América 2-0 G Liga MX Atlas 0-0 E Liga MX

Últimos cinco partidos de Monterrey

Rival Resultado Competición Toluca 1-0 G Semifinales Ida Liguilla MX América 2-1 P Cuartos Vuelta Liguilla MX América 2-0 G Cuartos Ida Liguilla MX Chivas 4-2 P Liga MX Tigres 1-1 E Liga MX

Últimas noticias de Toluca

A pesar de la derrota, el técnico argentino Antonio Mohamed se dijo conforme con el resultado, ya que es viable poder dar la vuelta en casa, aparte aseguró que compraría ese resultado por tener que cerrar en La Bombonera y ganar por ese marcador para avanzar a la gran final.



“Son partidos, a veces en los momentos de los partidos piden diferentes cosas. Entonces, la sensación que tenemos nosotros, que nos vamos con esas sensaciones, es muy buena, sabiendo que tenemos que jugar en nuestra cancha y bueno, lo que nos queda es ganar, ¿no? Se lo dije a los jugadores recién, si me decían cuando empezaba el torneo que teníamos que cerrar en casa ganando uno a cero para llegar a la final, lo compraba a cualquier precio. Así que, bienvenido, está comprado ya. Así que, veremos el partido en casa y trataremos de hacer la tarea nosotros”, explicó.



Asimismo, El Turco reconoció que el rival fue mejor por momentos, además tocó el tema de la lesión de Alexis Vega y si habrá oportunidad de que esté disponible.



“No sabemos todavía. Vamos a esperar estos días. Tenemos tres días para ver la evolución de Alexis. Así que, bueno, si está disponible, seguramente unos minutos lo podemos utilizar. Así que el análisis de los resultados para mí siempre son justos. El que hace los goles gana. Pero bueno, hay un trámite del partido y nosotros nos sentimos cómodos, muy cómodos en el segundo tiempo y fuimos muy superiores al rival, no lo pudimos cristalizar”, argumentó.



Sumado a ello, reconoció la gran noche del Mochis Cárdenas: “Lo conozco hace muchos años. Qué bueno que tuvo una actuación así. Mal para nosotros, pero bueno para él. Quedan 90 minutos más. Está para eso, así que a Mochis le tengo un aprecio enorme”.

'FUIMOS MUY SUPERIORES AL RIVAL, PERO NO LO PUDIMOS CAPITALIZAR' 🗣️



Antonio Mohamed habló tras la derrota del Toluca ante Monterrey y señaló que todavía no sabe si Alexis Vega podrá jugar la Semifinal de Vuelta. #LUP pic.twitter.com/g6aFnB8M8q — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 4, 2025

Últimas noticias de Monterrey

Aunque el técnico español Domènec Torrent se llevó la victoria en la Sultana del Norte, no quedó muy a gusto debido al arbitraje repartido por Daniel Quintero, sobre todo porque continuamente le cometieron faltas al español Sergio Canales.



“Yo no sé si a Canales le hicieron treinta faltas. Cuando tú piensas buscar a Sergio, descargamos, iniciamos la contra. La segunda parte no es que no tuvimos el balón por eso, pero también un poco de esto que es imposible. El criterio arbitral de la primera parte con la segunda tampoco tiene nada que ver. Un jugador talentoso, cuando recibe de espaldas y lo agarran cada vez para iniciar la contra, era imposible casi llegar”, expresó.



Sobre el caso del argentino Lucas Ocampos, el timonel confirmó que se perderá el resto de la Liguilla tras la operación que recibió en la muñeca. Y sobre lo que le espera en La Bombonera, el ibérico está consciente de que van a sufrir.



“Es un equipo muy completo. Sabemos que vamos a sufrir, pero tenemos que ser valientes, si nosotros empezamos y nos ponemos atrás, no vamos a pasar la eliminatoria. Tenemos que tener el balón. Ojalá nos piten un poco más de faltas a los dos equipos, las que hay en el campo, porque al final el fútbol, si a los talentosos cada vez que los agarras no pitas, perjudicas al fútbol en general. Vale por mi equipo y el otro”, añadió.



Por último, elogió al héroe de la noche, Germán Berterame: “Es un encanto de jugador, porque aparte de goleador trabaja como si fuera un peón, va a las presiones, entiende todo. Yo no lo sacaría nunca si no estuviera cansado porque en cualquier momento no sabes cómo te marca. No es alto pero va muy bien en el juego aéreo, los dos últimos goles lo demuestran. Es un tipo inteligente, que te va bien al espacio. Tiene muchas cualidades, estoy encantando de tener a un jugador como él, te da muchas cosas”.

“A CANALES LE HICIERON COMO 30 FALTAS” 🗣️🤠⚽



❗️Domenec Torrent, director técnico de Rayados, en rueda de prensa tras vencer a Toluca



📺336 Dish

💻Claro Video

📲 https://t.co/sczDFPuEeC pic.twitter.com/WRsQOtHt8V — Claro Sports (@ClaroSports) December 4, 2025

POSIBLES ALINEACIONES

Toluca (4-2-3-1)

Portero: Hugo González

Defensas: Jesús Gallardo, Fede Pereira, ‘Pollo’ Briseño, Diego Barbosa

Mediocampistas: Franco Romero, ‘Canelo’ Angulo, Marcel Ruiz

Delanteros: Nico Castro, Helinho Castro, Paulinho Dias

Suplentes: Everardo López, Juanpi Domínguez, Robert Morales, Santiago Simón, Luis García, Oswaldo Virgen, Fernando Arce, Héctor Herrera, Mauricio Isais, Alek Álvarez

Marcel Ruiz | Jam Media/GettyImages

Monterrey (4-2-3-1)

Portero: ‘Mochis’ Cárdenas

Defensas: Gerardo Arteaga, Sergio Ramos, Stefan Medina, Ricardo Chávez

Mediocampistas: Fidel Ambriz, ‘Corcho’ Rodríguez, Sergio Canales

Delanteros: Óliver Torres, Germán Berterame, Roberto de la Rosa

Suplentes: José Urías, Iker Fimbres, Joaquín Moxica, Víctor Guzmán, ‘Tecatito’ Corona, Luis Reyes, Carlos Salcedo, Érick Aguirre, Anthony Martial, Santiago Mele, Héctor Moreno

Germán Berterame | Jam Media/GettyImages

Pronóstico SI

Monterrey volvió a mostrar dos caras en el último enfrentamiento, ya que salió con todo para buscar el gol, pero una vez que estuvo arriba en el marcador dejó que Toluca se hiciera de la posición del balón. Pese a la ausencia de Alexis Vega, los Diablos siguen mostrando fuertes argumentos a la ofensiva, es por eso que posiblemente puedan conseguir el pase a la final en su propia cancha. Domènec Torrent aclaró que no saldrá a especular, pero ese argumento ya lo uso alguna vez y posiblemente trate de defender una vez más su ventaja. Sumado a ello, está la lamentable marca de Rayados en el Nemesio Diez.

Toluca 2-1 Monterrey