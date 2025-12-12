Toluca vs Tigres: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Este jueves en el Volcán Universitario, Tigres sacó provecho de estar respaldado por su público para imponerse al Toluca en la gran final de Ida del Apertura 2025, gracias al solitario tanto del argentino Ángel Correa, que aprovechó una asistencia de Diego Laínez tras un grosero error del arquero Hugo González, que pasó de héroe a villano en cuestión de tiempo. Asimismo, ya en el tiempo agregado, los visitantes se quedaron con diez hombres por la expulsión del delantero paraguayo Robert Morales, que se perderá el duelo definitivo.

Terminan los primeros 90 minutos de la Gran Final y nos vamos con ventaja a Toluca.@CEMEXMx #SiempreContigo 👊 #EstoEsTigres 🐯 pic.twitter.com/6hvCuDWkE1 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 12, 2025

La vuelta se jugará este domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Diez, pero los Diablos Rojos necesitan dar la vuelta para refrendar su corona de la Liga MX o al menos empatar para obligar a los tiempos extra y de no haber un vencedor, definir todo en los penales.



Dentro de la fase regular, los escarlatas sucumbieron 3-4 frente a los regios en La Bombonera, así que la balanza está de lado de los universitarios, quienes buscan su novena estrella para igualar a Cruz Azul. Del otro lado, en caso de que los choriceros se vuelvan bicampeones alzarán su doceavo título para emparejar a las Chivas.

Quedan 9️⃣0️⃣ y vamos más UNIDOS que nunca 👹 @calientesports pic.twitter.com/gRmjesCB3i — Toluca FC (@TolucaFC) December 12, 2025

Aquí están los detalles sobre el encuentro:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Toluca vs Tigres?

Ciudad: Toluca de Lerdo, Estado de México

Estadio: Nemesio Diez (La Bombonera)

Fecha: domingo, 14 de diciembre

Horario: 20:00 horas (EEUU ET), 17 h (EEUU PT), 19 h (México), 2:00 h (ESP)

¿Dónde se podrá ver el Toluca vs Tigres por TV y Streaming Online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Univisión, TUDN Vix Premium México Canal 5, Azteca 7, TUDN, FOX ViX Premium, tubi, FOX One España sin transmisión ViX Premium

Últimos cinco partidos de Toluca

Rival Resultado Competición Tigres 1-0 P Final Ida Liguilla MX Monterrey 3-2 G Semifinales Vuelta Liguilla MX Monterrey 1-0 P Semifinales Ida Liguilla MX FC Juárez 0-0 E Cuartos Vuelta Liguilla MX FC Juárez 1-2 G Cuartos Ida Liguilla MX

Últimos cinco partidos de Tigres

Rival Resultado Competición Toluca 1-0 G Final Ida Liguilla MX Cruz Azul 1-1 E Semifinales Vuelta Liguilla MX Cruz Azul 1-1 E Semifinales Ida Liguilla MX Xolos 5-0 G Cuartos Vuelta Liguilla MX Xolos 3-0 P Cuartos Ida Liguilla MX

Últimas noticias del Toluca

En conferencia de prensa, el técnico argentino Antonio Mohamed aseguró que todavía no están acabados, ya que en el Infierno podrían remontar, aparte habló sobre la posibilidad de contar con Alexis Vega y el error cometido por Hugo González, que costó perder el primer asalto, sin saber si habrá una rotación, recordando que Luis García fue el titular en el título obtenido en el C2025.



“Es una serie que está totalmente abierta, nosotros vamos a jugar un partido en nuestra casa, sabiendo que estamos abajo del marcador. Ya hemos tenido esta situación en varios momentos de la Liguilla y el equipo se ha sobrepuesto. Entonces, esperemos que sea esta vez igual. Nosotros sabemos cómo es nuestra cancha, con la velocidad de la pelota, con altura, a ver cómo se presenta el juego. Es diferente a la otra porque acá tenemos que hacer dos goles para ser campeones. Pero igual es un resultado malo. No es tan malo. Entonces, si es al revés, si tuviéramos que venir a jugar acá con un gol a favor, seguramente el entrenador del otro equipo diría lo mismo. La serie está abierta, tenemos la posibilidad, porque jugamos en casa. Todos conocen nuestra fortaleza; así que, el que no está muerto pelea, así vamos a ser nosotros”, indicó.



Sobre Alexis Vega, El Turco dijo: “Vamos a esperar, tenemos tres días más. Él hace varios días que viene entrenando, él tiene muchas ganas de estar, va a haber mañana un entrenamiento, el sábado otro, y después decidiremos. Él también se conoce y él va ser el que decida si puede estar o no. Así que yo creo que piensa en el equipo y si nos puede ayudar, seguramente va querer estar”.



Por último, fue cuestionado sobre lo ocurrido con Hugo González: “A ver, si salimos campeones, el error queda archivado, y si no, se van a acordar todos. Nosotros cuando perdimos la final con Tigres y con Monterrey, todos se acuerdan del error de Hugo, pero Nahuel (Guzmán) hizo un autogol acá también y no se acuerda nadie. Obviamente, el equipo que gana se acuerda”.

Antonio Mohamed | Jam Media/GettyImages

Últimas noticias de Tigres

Tras obtener la victoria en casa, el técnico argentino Guido Pizarro tomó todo con mesura, ya que está consciente de que aún restan noventa minutos más, aparte tocó el tema de la ausencia de Ozziel Herrera, que se lesionó previo al encuentro, y sobre si Jesús Angulo estará listo el domingo, tras salir lesionado este jueves.



“Sí, los primeros 90 de los 180, creo que hemos sacado una ventaja, entiendo que tendremos que hacer un gran partido también para poder llevarnos la final, creo que hoy mi equipo fue mejor que el rival, pero bueno, también entendemos que tenemos que recuperarnos, sabemos que todavía quedan noventa y ellos en su campo se siente fuertes, así que iremos allá a terminar la serie. Ya hemos tenido experiencia de poder lograr el título en canchas rivales, entiendo que tengo jugadores que han pasado por eso y tienen la experiencia, pero sinceramente son noventa minutos que tendremos que hacer las cosas mejor que el rival, entiendo que vamos a enfrentar, seguramente, a un rival con otra postura a la que vino hoy, así que a prepararnos y quedan los últimos noventa”, declaró.



“Sigue un poco la misma línea, él (Ozziel) por precaución en el último partido con Cruz Azul salió con una molestia en teoría el parte es que a la vuelta podría estar, Angulo viene arrastrando el problema en la rodilla ya hace tiempo, así que haremos un análisis en estos días para ver si está en condiciones”, compartió el sudamericano.



El Conde también tomó un tiempo para hablar sobre la importancia de su compatriota y hasta hace poco compañero, el arquero argentino Nahuel Guzmán, al que le dio mérito por su forma de desempeñarse en finales.



“Lo he dicho siempre, son estadísticas que siguen agrandando su historia en el fútbol mexicano, para mí es de los arqueros más importantes de la historia de esta liga, ojalá que siga aportando al equipo, el equipo hizo un partido completo, creo que las pocas que llegaron Nahuel respondió”, finalizó.

Guido Pizarro | Jam Media/GettyImages

POSIBLES ALINEACIONES

Toluca (4-2-3-1)

Portero: Luis García

Defensas: Jesús Gallardo, Fede Pereira, Everardo López, Santiago Simón

Mediocampistas: Franco Romero, Marcel Ruiz, ‘Canelo’ Angulo

Delanteros: Nico Castro, Helinho Castro, Paulinho Dias

Suplentes: Hugo González, Bruno Méndez, Diego Barbosa, Juanpi Domínguez, Antonio Briseño, Mauricio Isais, Héctor Herrera, Fernando Arce, Oswaldo Virgen, Alek Álvarez, Alexis Vega

Tigres UANL v Toluca - Final Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Tigres (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Marco Farfán, Juan Purata, Joaquim Pereira, Jesús Garza

Mediocampistas: Rómulo Zwarg, Fernando Gorriarán, Juan Brunetta

Delanteros: Ángel Correa, Diego Laínez, André-Pierre Gignac

Suplentes: Jesús Angulo, Javier Aquino, Uriel Antuna, Nico Ibáñez, Rafael Guerrero, Osvaldo Rodríguez, Marcelo Flores, Felipe Rodríguez, Juan Vigón, Edgar López, Ozziel Herrera

Tigres UANL v Toluca - Final Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Pronóstico SI

Con el antecedente de este semestre al ver cómo Tigres sacó los tres puntos en el Nemesio Diez y con lo mostrado en esta serie de Liguilla, tal pareciera que todo está encaminado para un nuevo título de los regios. Sin Alexis Vega, la ofensiva del Toluca decayó un poco, aparte sus números son poco alentadores con apenas cinco goles en cinco partidos, en los cuales, en tres no pudo marcar. Si la serie vuelve a ser como la vivida el jueves, un tanto será el único que llegue al Averno y nuevamente podrían venir de simples errores.

Toluca 0-1 Tigres