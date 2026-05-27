Top 5 de la USMNT: los mejores jugadores de Europa en la temporada 2025-26

La temporada europea ha llegado a su fin. Tras la caótica última jornada de la Premier League, los playoffs del EFL Championship y la conclusión de varias otras ligas esta semana, la atención de los equipos de todo el mundo se ha centrado por completo en la Copa del Mundo 2026.

Si bien algunas ligas nórdicas, la Canadian Premier League y algunas ligas sudamericanas continuarán jugando durante la Copa del Mundo, las temporadas se han suspendido en su mayoría en todo el mundo hasta que la Major League Soccer dé comienzo el 16 de julio, antes de la final de la Copa del Mundo el 19 de julio.

Una vez finalizadas esas campañas, es momento de mirar hacia atrás antes de mirar hacia adelante. A continuación, Sports Illustrated Fútbol selecciona a los cinco mejores jugadores de la selección estadounidense de la temporada europea 2025-26, quienes, según una reciente filtración, formarán parte del equipo para la Copa Mundial de 2026.

5. Auston Trusty (Celtics)

Auston Trusty ayudó al Celtic a completar una remontada épica en la Premier League escocesa | Craig Foy - SNS Group/GettyImages

Auston Trusty logró lo improbable con el Celtic esta temporada, por increíble que parezca que el Celtic gane otro título de la Premier League escocesa. Tras ir por detrás del Hearts durante la mayor parte de la campaña y llegar a la última jornada, Trusty lideró la remontada del Celtic desde la defensa, ayudando a su equipo a conseguir el título en la última jornada y una victoria por 3-1 sobre un Hearts que buscaba romper el dominio del Rangers y el Celtic en la máxima categoría escocesa.



Si bien Trusty podría no ser titular con la selección estadounidense este verano, sus 26 apariciones en la liga con el Celtic fueron de las mejores de cualquier jugador estadounidense esta temporada, y a sus 27 años, todavía existe la posibilidad de que un buen torneo lo impulse a un nivel superior, o a la MLS en un futuro cercano.



Después de ayudar al Celtic a conseguir el título en la última jornada de la liga nacional, también guio al equipo a la Copa de Escocia en el último partido de la temporada, jugando los 90 minutos en una victoria por 3-1 sobre el Dunfermline Athletic. Con dos trofeos alzados, estará acostumbrado a celebrar, por muy improbable que parezca una victoria de la selección estadounidense en la Copa del Mundo.

4. Ricardo Pepi (PSV Eindhoven)

Ricardo Pepi se ha convertido en un goleador fiable en los Países Bajos | NurPhoto/GettyImages

Ricardo Pepi lidió con problemas de lesiones durante toda la temporada. Aun así, luchó por la Bota de Oro de la Eredivisie, finalizando con 16 goles en 1415 minutos, incluyendo una racha de siete goles en seis partidos para cerrar la campaña.



Si bien Pochettino podría estar exigiendo más en defensa con la selección nacional, es más evidente que nunca que Pepi tiene un talento innato para el gol y continúa consolidándose en Europa.



Con un contrato que se extiende hasta 2030, se necesitaría una oferta importante para llevarlo a una liga de primer nivel, pero marcar en la máxima categoría del fútbol neerlandés no es tarea fácil, y Pepi ha encontrado la manera de brillar en ella.

3. Tyler Adams (Bournemouth)

Tyler Adams tuvo una temporada excepcional con el Bournemouth | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El Bournemouth se dirige a la Europa League, y Tyler Adams fue clave en ello. A pesar de perderse 12 partidos por lesiones de rodilla e isquiotibiales, se consolidó como uno de los centrocampistas más importantes de la Premier League, controlando el juego y aportando tranquilidad en el centro del campo.



Finalizó la temporada con dos goles y dos asistencias, y demostró su fiabilidad en los 25 partidos de la Premier League que disputó, lo que lo coloca en una posición privilegiada para liderar el mediocampo de la selección estadounidense en el Mundial de este verano.

2. Folarin Balogun (Mónaco)

Folarin Balogun impresionó durante toda la temporada 2025-26 con el Mónaco | Jean Catuffe/GettyImages

Durante generaciones, el fútbol estadounidense ha esperado a un jugador que se convirtiera en un goleador estrella en una competición de élite. Si bien Clint Dempsey brilló en el Fulham y Landon Donovan vivió sus mejores momentos con el LA Galaxy, ninguno igualó el éxito de Folarin Balogun en una liga de primer nivel esta temporada, al anotar 18 goles entre la Ligue 1 y la Liga de Campeones de la UEFA.



Balogun, claro favorito para ser titular en la delantera de la selección estadounidense en el Mundial, tiene la oportunidad de consagrarse en la historia del fútbol estadounidense con un torneo exitoso.



Con ocho goles en 25 partidos con la selección, incluyendo un gol contra Paraguay, rival en el debut mundialista, podría convertirse en una celebridad nacional este verano si mantiene el nivel que le permitió marcar 11 goles en los últimos 14 partidos del Mónaco.

1. Weston McKennie (Juventus)

Weston McKennie se consolidó como uno de los mejores jugadores de la Serie A esta temporada | SOPA Images/GettyImages

Weston McKennie ya era una estrella al inicio de la temporada, pero se convirtió en una auténtica superestrella en la campaña 2025-26, llevando su versatilidad a un nuevo nivel y destacando en una temporada de resultados irregulares con la Vecchia Signora.



La sequía de títulos continuó para la Juventus esta temporada, y no lograron clasificarse para la Champions League, conformándose con el sexto puesto en la Serie A y un calendario para la Europa League la próxima temporada. Sin embargo, McKennie fue un punto brillante, anotando nueve goles y sumando ocho asistencias en todas las competiciones y demostrando su versatilidad al jugar en 10 posiciones diferentes, lo que lo convierte en un talento único en las principales competiciones europeas.



Sus actuaciones impresionaron lo suficiente al principio de la campaña como para asegurar su futuro, ya que firmó un contrato para permanecer con los Bianconeri hasta el 30 de junio, cuando cumplirá 31 años.

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