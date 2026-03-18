Tottenham vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

La ida fue un baile. Y el Tottenham tuvo la mala suerte (o tomó la mala decisión) de hacer debutar a un arquero en un duelo eliminatorio de la Champions. El checo Antonin Kinsky no pudo con los nervios y, tras dos errores groseros que terminaron en goles del Atlético de Madrid, fue reemplazado a los 17 minutos. El joven de 24 años no completó el partido y la decisión de Igor Tudor tuvo más que ver con cuidarlo que con castigarlo. De todas formas, su reemplazo, Guglielmo Vicario, tampoco pudo cambiar la historia de una noche que terminó 5-2 para los locales.

La remontada no es imposible. El Sporting CP lo logró tras levantar un 3-0 y cerrar la serie 5-3 ante Bodo Glimt. Los Spurs se agarran de ese antecedente y de su localía para intentar algo parecido. Lo van a buscar. Lo van a intentar. Y lo necesitan.

Pronóstico SI

El Tottenham está obligado a dejarlo todo, hasta lo que no tiene, desde el arranque y eso puede dar lugar a un partido más movido de lo habitual. Tiene que arriesgar, el tema es que con el momento que arrastra y la cantidad de bajas, sostener ese ritmo durante 90 minutos parece difícil.

Del otro lado, el Atlético llega con confianza y con una ventaja que le permite jugar con inteligencia. Tiene gol y puede lastimar si encuentra lugar para ello. Todo indica que la serie se cierra del lado español, por más que local intente más de lo que realmente puede sostener.

Tottenham 0-2 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Tottenham vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Tottenham Hotspur Stadium

Fecha: miércoles 18 de marzo

Hora: 16:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Jan Seidel (GER)

Historial de enfrentamientos directos entre el Tottenham y el Atlético de Madrid

Atlético de Madrid : 2

: 2 Empates : 0

: 0 Tottenham: 0

Último partido entre ambos: 10/3/2026, Atlético de Madrid 5-2 Tottenham - Champions League, Octavos de Final (ida)

Últimos 5 partidos

Tottenham Atlético de Madrid Liverpool 1-1 Tottenham 15/3/2026 Atlético de Madrid 1-0 Getafe 14/3/2025 Atlético de Madrid 5-2 Tottenham 10/3/2026 Atlético de Madrid 5-2 Tottenham 10/3/2026 Tottenham 1-3 Crystal Palace 5/3/2026 Atlético de Madrid 3-2 Real Sociedad 7/3/2026 Fulham 2-1 Tottenham 1/3/2026 Barcelona 3-0 Atlético de Madrid 3/3/2026 Tottenham 1-4 Arsenal 22/2/2026 Real Oviedo 0-1 Atlético de Madrid 28/2/2026

¿Cómo ver el Tottenham vs Atlético de Madrid por televisión y streaming online?

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Últimas noticias del Tottenham

Los Spurs están en aprietos, en todas las competencias de las que forman parte y, si bien el empate ante el Liverpool sirvió para cortar la mala racha en Inglaterra y levantar un poco la cabeza, la Premier League sigue ahí y los tiene mirando de cerca la zona de descenso.

Igor Tudor, Tottenham | JUSTIN TALLIS/GettyImages

A raíz de esto, la Champions es, sin lugar a dudas, un todo o nada. Saben que la serie está cuesta arriba y también saben que en casa pueden empujar desde el arranque. No les sobra nada, así que van a ir con lo que tienen.

A eso se suma una enfermería que preocupa. Son 12 los jugadores lesionados, con ausencias que afectan a todas las líneas. No están nombres importantes como James Maddison, Dejan Kulusevski y Cristian Romero, el capitán, además de varias piezas de rotación. La remontada va a exigir bastante más que fútbol.

Posible alineación del Tottenham contra el Atlético de Madrid (4-4-2): Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Kevin Danso, Romero, Micky van de Ven; Archie Gray, Pape Matar Sarr, Mathys Tel, Gallagher; Randal Kolo Muani, Dominic Solanke.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El Colchonero llega con resultados a favor. Viene de ganarle 1-0 al Getafe en LaLiga y suma varios partidos con bastantes goles y un ataque que responde cada vez que tiene espacios. Antoine Griezmann y Julián Álvarez atraviesan un buen momento y eso se nota en el equipo.

Diego Simeone, Atlético de Madrid | JUSTIN TALLIS/GettyImages

Igual, no todo fue prolijo. En la Copa del Rey, después del 4-0 en la ida ante el Barcelona, la vuelta fue floja y terminó sufriendo más de lo esperado. Se desordenó y la serie se le complicó sola. El Cholo espera que ese sufrimiento les sirva como aviso de cara a lo que viene.

Las bajas obligan a algunos ajustes. Jan Oblak quedó afuera por una distensión muscular y el arco será para Juan Musso, que ya respondió bien cuando le tocó jugar. Tampoco estarán Pablo Barrios ni Rodrigo Mendoza, lo que lleva a reacomodar piezas en la mitad de la cancha. Aun así, la estructura principal no cambia y el plan apunta a aprovechar los espacios que pueda dejar el Tottenham.

Hay un dato que genera atención en el cuerpo técnico y es que el Atlético viene recibiendo goles con frecuencia en esta Champions y no logró mantener el arco en cero en sus últimos partidos del torneo. A eso se suman antecedentes en Inglaterra que no fueron favorables.

Posible alineación del Atlético de Madrid contra el Tottenham (4-4-2): Juan Musso; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

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