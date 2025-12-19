Tottenham vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Tottenham y el Liverpool se enfrentarán en la jornada 17 de la Premier League, en uno de los partidos más atractivos del fin de semana. Tanto los Spurs como los Reds han quedado a deber en lo que va de la temporada, por lo que el triunfo resulta clave para ambos en su búsqueda de regularidad y de mantenerse en la pelea por los puestos de competiciones europeas de la próxima campaña.
A continuación te contamos toda la información que tienes que saber sobre el Tottenham vs Liverpool.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Tottenham vs Liverpool?
Ciudad: Londres, Inglaterra
Fecha: sábado 20 de diciembre
Horario: 12:30 horas (ET), 11:30 horas (México), 19:30 horas (España)
Estadio: Tottenham Hotspur Stadium
¿Cómo se podrá ver el Tottenham vs Liverpool en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
NBC, Universo, Telemundo
-
México
-
HBO Max
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Tottenham
Rival
Resultado
Competencia
Nottingham Forest
3 - 0 (D)
Premier League
Slavia Praga
3 - 0 (V)
UEFA Champions League
Brentford
2 - 0 (V)
Premier League
Newcastle
2 - 2 (E)
Premier League
Fulham
1 - 2 (D)
Premier League
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competencia
Brighton
2 - 0 (V)
Premier League
Inter de Milán
0 - 1 (V)
UEFA Champions League
Leeds United
3 - 3 (E)
Premier League
Sunderland
1 - 1 (E)
Premier League
West Ham
0 - 2 (V)
Premier League
Últimas noticias del Tottenham
Los spurs no podrán contar con tres jugadores para recibir al Liverpool. James Maddison, Dejan Kulusevski e Yves Bissouma son baja por lesión.
El duelo entre Liverpool y Tottenham Hotspur es el enfrentamiento con más goles en la historia de la Premier League (206 goles). Los últimos tres encuentros ligueros entre ambos promedian 7 goles por partido (21 en total), mientras que en 14 de sus últimos 16 enfrentamientos en la competición se han marcado al menos tres goles. El Tottenham ha ganado solo dos de sus últimos 25 partidos de la Premier League contra el Liverpool (6 empates y 17 derrotas), logrando victorias como local en octubre de 2017 (4-1) y en septiembre de 2023 (2-1).
Últimas noticias del Liverpool
Para este partido, Slot tendrá las bajas de hasta siete jugadores, todos ellos por lesión: Bajcetic, Leoni, Frimpong, Cody Gakpo, Endo, Szoboszlai y Joe Gomez.
El Liverpool ganó ambos enfrentamientos de la Premier League contra los Spurs la temporada pasada con marcadores de 6-3 y 5-1. Solo los propios 'Reds' han logrado anotar 5 o más goles en tres partidos consecutivos contra un mismo oponente en la competición, lográndolo ante el Norwich entre septiembre de 2012 y diciembre de 2013.
Posibles alineaciones
Tottenham
Portero: Guglielmo Vicario
Defensa: Pedro Porro, Cristian Romero, Micky Van de Ven, Djed Spence
Media: Joao Palhinha, Archie Gray, Xavi Simons
Delantera: Mohammed Kudus, Wilson Odobert, Richarlison
Liverpool
Portero: Alisson
Defensa: Joe Gomez, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez
Media: Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Alexis Mac Allister
Delantera: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike
Pronóstico SI
Según las proyecciones de inteligencia artificial, el Liverpool parte como favorito para sumar de a tres en su visita al Tottenham. El modelo otorga a los Reds un 45% de probabilidad de victoria, frente a un 27% de los Spurs, mientras que las opciones de un empate se sitúan en el 28%.
Tottenham 1-2 Liverpool
