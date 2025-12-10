Tras el Mundial 2026, Rafael Márquez tomará las riendas de México

Todavía no se disputa el Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, pero ya se está pensando a futuro, ya que sin importar hasta donde arribe la selección mexicana, el técnico Javier Aguirre ya tiene a su sucesor definido y se trata de nada más y nada menos que de Rafael Márquez, su actual auxiliar, que dejó su trabajo como timonel del Barcelona B para unirse al cuerpo técnico del Vasco, con la promesa de que después sería el entrenador en jefe.

Este martes se llevó a cabo la Asamblea de Dueños en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Sisniega, confirmó que el histórico defensor del Barcelona tiene prioridad para ser el siguiente estratega, pues empezaron a surgir un sinfín de rumores sobre colocar al argentino Antonio Mohamed como el siguiente mandamás del Tricolor, debido a su buen paso en la Liga MX.



“Lo de Rafa Márquez. Uno, así está el contrato que tiene firmado, es un contrato que cuando él termina su empleo como asistente de Javier Aguirre, después de la Copa del Mundo, se integra como el entrenador principal de la selección”, indicó.

“Yo ya he tenido reuniones con él, con Duilio (Davino) para explorar su cuerpo técnico, con quién va a trabajar. Es un plan que está en marcha. Él ha observado muchos jugadores, ha tenido mucha actividad viendo quiénes son los jugadores que se pueden integrar en sus primeras convocatorias. El plan está en marcha y esperamos poder cumplirlo porque así está planeado y plasmado en el contrato”, añadió el presidente de la FMF.



Fue el 1 de agosto del 2024 cuando El Káiser de Michoacán se convirtió de manera oficial en el auxiliar técnico del Vasco, ya que previamente había sido estratega del Cadete A del Real Alcalá (2020-2021) y del Barcelona B (2022-2024), ambos de España, además fungió como Director Deportivo del Atlas (2018-2019).

Rafa Márquez es considerado uno de los futbolistas mexicanos más exitosos de la historia, ya que formó parte del FC Barcelona, donde conquistó una gran cantidad de títulos, antes estuvo con el AS Mónaco de Francia, adjudicándose trofeos. El entonces zaguero central tuvo un paso con el New York Red Bulls de la MLS, luego volvió a México con León, saliendo bicampeón de Liga. Gracias a eso, volvió a Europa con el Hellas Verona de Italia y por último, se puso la casaca del club que lo vio nacer, Atlas, poniendo punto final a su trayectoria. A la vez, defendió a la selección de 1997 al 2018, acudiendo a cinco Copas del Mundo, todas como capitán, marcando goles en tres de ellas.