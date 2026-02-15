Trent Alexander-Arnold dejó un mensaje tras su regreso con el Real Madrid

Trent Alexander-Arnold volvió al once titular del Real Madrid y dejó en claro que su impacto va más allá de los 90 minutos. El inglés brilló en el 4-1 frente a la Real Sociedad y completó su regreso con un mensaje en redes sociales que resonó en el entorno del Merengue.

Después de 73 días sin iniciar un partido, el lateral necesitó apenas cinco minutos para marcar diferencias. Asistió a Gonzalo García en el primer gol de la noche y firmó su segunda asistencia en LaLiga desde su llegada al club. Tras el encuentro, publicó cinco imágenes del partido acompañadas por una frase breve en inglés. "Good to be back" (Qué bueno estar de vuelta), escribió. Todo esto reflejo de su satisfacción tras semanas al margen en su primera temporada vestido de blanco.

Con Alexander-Arnold nuevamente disponible y en ritmo competitivo, el equipo recupera un perfil que había extrañado durante gran parte del curso. En el último año y medio, las lesiones obligaron a improvisar en el costado derecho, con Federico Valverde retrocediendo desde el mediocampo o con la aparición del canterano David Jiménez.

Incluso antes de la grave lesión de rodilla de Dani Carvajal en la campaña 2024/25, el lateral español ofrecía solidez defensiva pero no un caudal creativo constante. En una etapa posterior a referentes como Marcelo, Toni Kroos o Cristiano Ronaldo, el conjunto madridista ha evidenciado falta de inventiva en varios tramos de la temporada.

Ahí es donde el inglés marca diferencia. Su capacidad para lanzar cambios de orientación precisos, filtrar pases diagonales o enviar centros medidos amplía el repertorio ofensivo y potencia a atacantes como Vinícius Jr y Kylian Mbappé. También puede cerrarse hacia zonas interiores, intercambiar posiciones y participar en la construcción.

Tras el encuentro, Álvaro Arbeloa respaldó públicamente al exjugador del Liverpool. Destacó su comprensión táctica, su versatilidad para jugar por dentro o abierto y celebró que sume minutos para alcanzar su mejor versión. El entrenador dejó en claro que considera al inglés un futbolista fundamental dentro de su estructura.

Con ocho triunfos consecutivos en LaLiga, el club refuerza su candidatura en la lucha por el título frente al Barcelona.

El próximo desafío será en Lisboa ante el Benfica, en la ida del playoff de la fase eliminatoria de la Champions League. El lateral espera tener esta vez un papel protagonista en un escenario en el que, semanas atrás, solo pudo observar desde el banquillo.