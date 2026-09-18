Trent Alexander-Arnold vuelve a la convocatoria de Inglaterra y busca recuperar su lugar

Trent Alexander-Arnold vuelve a aparecer entre los convocados de Inglaterra para la próxima fecha de la UEFA Nations League 2026/27. El lateral del Real Madrid recibe una nueva oportunidad bajo las órdenes de Thomas Tuchel, después de más de un año de ausencia y de quedar fuera de la convocatoria para la Copa del Mundo 2026.

El futbolista no era convocado por los Three Lions desde mayo de 2025, por lo que esta oportunidad representa su regreso a la selección en un momento importante de la temporada. Su buen inicio con el conjunto dirigido por José Mourinho terminó siendo determinante para recuperar un lugar en el combinado nacional.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 OFFICIAL: Cole Palmer and Trent Alexander-Arnold are back as part of the England squad.



Full list released by Thomas Tuchel. pic.twitter.com/n9TCMJCgxE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2026

Tuchel lo quiere como lateral derecho

Una de las cuestiones que dejó clara Tuchel tras anunciar la convocatoria es la posición que ocupará Alexander-Arnold con Inglaterra. A diferencia de algunas de sus funciones en el Madrid, el alemán confirmó que lo utilizará como lateral derecho.

“Ha tenido un buen comienzo en dos posiciones con el Real Madrid y viene a jugar como lateral derecho con nosotros”, explicó el entrenador ante los medios. En esa línea, también remarcó que el futbolista nunca estuvo descartado de manera definitiva y que este llamado supone una nueva oportunidad para demostrar su nivel.

Inglaterra afronta cuatro partidos

La selección inglesa tendrá por delante una exigente serie de encuentros: el primer compromiso será el sábado 26 de septiembre frente a España en Wembley, antes de visitar a la República Checa en Praga el martes 29.

Posteriormente, Inglaterra viajará a Rijeka para medirse con Croacia el sábado 3 de octubre y cerrará esta tanda de partidos nuevamente ante República Checa, el martes 6, en Wembley. La concentración comenzará a principios de la próxima semana en St. George's Park.

Una nueva oportunidad para Trent

England v Greece - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2 | Robin Jones/GettyImages

Tuchel dejó claro que el regreso de Alexander-Arnold no supone ningún tipo de garantía de titularidad. “Tiene que rendir, así de sencillo”, señaló el entrenador, quien explicó que ahora es el momento de que el defensor luche por recuperar su puesto.

El alemán también destacó la importancia del rendimiento, la actitud y el compromiso con el grupo. Para el futbolista merengue, será la oportunidad de volver a demostrar que puede ser una pieza importante para Inglaterra después de haber quedado fuera de una de las grandes citas de su selección.

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