El Real Madrid sufrió un golpe que no se veía venir en Pamplona. La caída 2-1 frente al Osasuna cortó una racha de ocho victorias consecutivas en LaLiga y expuso problemas que pueden pesar en la pelea por el título.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa mostró una versión deslucida en El Sadar. Le faltó energía, precisión y profundidad, y dejó que el local aprovechara sus oportunidades para quedarse con los tres puntos. El traspié abre la puerta para que el Barcelona recupere la cima apenas una semana después de haberla perdido.

Además, el contexto no ayuda. En el horizonte aparece el duelo decisivo ante el Benfica por la vuelta de los playoffs de la Champions League. El rendimiento en Pamplona estuvo lejos de ser el ideal como antesala de una noche europea de alto voltaje.

Estas son tres conclusiones que dejó la derrota en LaLiga.

Es el inicio del cierre del ciclo de Dani Carvajal

Arbeloa optó por darle descanso a Trent Alexander-Arnold pensando en la Champions y apostó por Dani Carvajal como lateral derecho. También administró cargas con Antonio Rüdiger, recién recuperado. La idea tenía lógica, el resultado no acompañó.

Carvajal sufrió durante los 64 minutos que estuvo en cancha. Le costó sostener el ritmo del partido, fue superado en varias transiciones y necesitó de la ayuda constante de Federico Valverde para evitar males mayores. En ataque tampoco aportó soluciones y el equipo terminó recargando el juego sobre la banda izquierda, algo que facilitó el trabajo defensivo del rival.

Dani Carvajal, Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

A sus 34 años, el lateral no logró marcar diferencias y dejó la sensación de estar un paso atrás en intensidad. Con el contrato de Carvajal próximo a vencer al final de la temporada, la actuación alimenta las dudas sobre su continuidad. Es un referente histórico, seis veces campeón de Europa, pero su presente invita a la reflexión.

Arda Güler no responde en otra prueba exigente

Arda Güler había tenido un arranque prometedor bajo la conducción de Xabi Alonso, con ocho participaciones directas en gol en sus primeros diez partidos de la temporada 2025/26. Sin embargo, con el correr de los meses su influencia fue disminuyendo, sobre todo cuando le tocó asumir un rol más retrasado en el mediocampo.

Arda Güler, Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El turco se siente más cómodo como mediapunta o partiendo desde la derecha, cerca del área rival. Cuando debe manejar los tiempos desde el centro del campo, le cuesta marcar el ritmo y ordenar el juego en un esquema 4-4-2. Ante el Osasuna tampoco estuvo fino con la pelota. Solo uno de sus nueve centros encontró destinatario y generó una sola ocasión en 82 minutos.

La baja de Jude Bellingham, al menos hasta después del parate internacional de marzo, le asegura continuidad en el "11". Pero si no logra mayor regularidad en escenarios exigentes, las críticas comenzarán a hacerse más fuertes.

El problema estructural persiste antes de enfrentar al Benfica

Lo que ocurrió en Pamplona no fue un episodio aislado. A lo largo de la temporada, y también en buena parte de la anterior, el Merengue ha mostrado dificultades para romper bloques bajos. El equipo suele monopolizar la posesión y aún así le cuesta transformar ese dominio en situaciones claras.

Gran parte de la creatividad recae en Vinícius Jr y Kylian Mbappé por el sector izquierdo. El propio Arbeloa lo reconoció tras el partido. Explicó que, aunque por momentos hubo control, faltó velocidad en la circulación para desarmar a un rival replegado. Señaló que, si la pelota no se mueve con mayor rapidez, la defensa contraria se acomoda sin problemas. También remarcó la necesidad de atacar con la misma eficacia por ambos costados y no depender casi exclusivamente de la izquierda.

Kylian Mbappé, Vinícius Jr, Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | David S. Bustamante/GettyImages

El regreso de Alexander-Arnold para el duelo en el Bernabéu puede aportar dinamismo por la derecha. De todos modos, el desafío es grupal. Un solo futbolista no resolverá la falta de intensidad ni las desconexiones que quedaron expuestas ante el Osasuna.

Del otro lado estará el Benfica de José Mourinho, un rival que no suele perdonar inicios tibios. Si el Real Madrid no corrige a tiempo, el golpe en LaLiga podría tener consecuencias también en Europa.